Louis P. Tosti geniale ingegnere aeronautico della “NASA”

SAN VITO CHIETINO – Louis P. Tosti nacque a New York, nel Bronx, nel 1923, da Antonino Rocco Tosti e Ester Maria Serafina Pellegrino. Louis studiò Ingegneria Meccanica (B.S. 1944) al “City College” di New York e Amministrazione (M.S. 1972) alla “George Washington University” di Washington, D.C. Lavorò, per 36 anni, alla “NASA” (“National Aeronautics and Space Administration”) come ingegnere aeronautico, al “Langley Research Center”. Durante la sua prestigiosa carriera contribuì a sviluppare velivoli VTOL (“Vertical Take-Off and Landing”) avanzati per i militari capaci di decollo ed atterraggio verticali. Louis fu leader nel “Scout Rocket Project” ritenuta una pietra miliare nella storia dell’esplorazione spaziale. Sempre per la “NASA” elaborò una serie innumerevole di progetti e tra questi: “Low-speed static stability and damping-in-roll characteristics of some swept and unswept low-aspect-ratio wings” (1947); Hovering Flight Tests of a Four-engine-transport Vertical Take-off Airplane Model Utilizing a Large Flap and Extensible Vanes for Redirecting the Propeller Slipstream (1955); “Transition-flight Investigation of a Four-engine-transport Vertical-take-off Airplane Model Utilizing a Large Flap and Extensible Vanes for Redirecting the Propeller Slipstream” (1957); “Flight Investigation of the Stability and Control Characteristics of a 1/4-Scale Model of a Tilt-Wing Vertical-Take-Off-and-Landing Aircraft” (1959); “Rapid-Transition Tests of a 1/4-Scale Model of the VZ-2 Tilt-Wing Aircraft” (1961). Dopo il pensionamento dalla “NASA” si dedicò con generosità ad assistere gli anziani come consulente fiscale. Sposò Martha Bowery (1927-2011) che gli diede cinque figli: Linda, Joanne, Mary, Janet e Anthony. Louis P. Tosti morì, aveva 93 anni, il 14 giugno 2016.

Il padre, Antonino Rocco Tosti (in qualche documento appare il cognome Tosto), nacque a San Vito Chietino, in provincia di Chieti, il 24 aprile del 1895, da Luigi Carlo Francesco e Mariangela Rossi. Ebbe cinque sorelle (Giovina, Laura, Anna, Maria e Elena) e quattro fratelli (Giuseppe, Domenico, Rosario Robert e Antonino Rocco). Nel 1940 sposò Ester Maria Serafina Pellegrino (nata Bracigliano, in provincia di Salerno, il 28 gennaio del 1897). Antonino Rocco e Ester Maria Serafina ebbero oltre a Louis P. altri quattro figli: Mariangela Adele “Myra” (1925–1980); Gloria (1927); Adele Bianca (1930–2007) e Vivienne Theresa (1933–1994). Antonino Rocco Tosti morì, aveva 86 anni, il 6 aprile 1982, in Pennsylvania.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”