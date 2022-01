Pescara, dal 24 gennaio al 5 febbraio sarà chiusa la Ricicleria in via Fiora

PESCARA – La società Ambiente Spa, per ragioni legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 che ha colpito diversi dipendenti, ha deciso di chiudere da lunedì 24 gennaio al 5 febbraio la Ricicleria di Pescara, situata in via Fiora . Le nuove prenotazioni per conferire i rifiuti in ricicleria riprenderanno dal prossimo 7 febbraio, fatte salve ulteriori proroghe; il servizio di ritiro degli ingombranti a domicilio su prenotazione invece resta attivo.

L’assessore all’Ambiente Isabella Del Trecco, annunciando il provvedimento di chiusura della ricicleria assunto direttamente dalla società Ambiente Spa, ha spiegato:

“L’obiettivo dell’iniziativa è senza dubbio quello di ridurre quanto più possibile gli spostamenti degli utenti all’interno di una città che già da lunedì prossimo potrebbe di nuovo entrare in zona Arancione per l’elevato livello di contagio raggiunto e per la forte pressione già oggi esercitata sui nostri ospedali . Inoltre questa volta il picco dei contagi non ha risparmiato neanche il personale di Ambiente Spa, con diversi casi di positività registrati tra i dipendenti, costringendo molti a casa e quindi imponendo una riorganizzazione dei turni del personale e delle attività svolte. A fronte di un nuovo picco di contagi in città e, più in generale, in regione, Ambiente Spa ha deciso di disporre una misura temporanea di limitazione di accesso nella Ricicleria. Questo significa – ha precisato l’assessore Del Trecco – che dal 24 gennaio al 5 febbraio 2022 Ricicleria di via Fiora resterà rigorosamente chiusa al pubblico e verranno consentiti solo i conferimenti già prenotati. Salvo ulteriori proroghe al momento imprevedibili, le prenotazioni per accedere nella struttura torneranno a essere concesse dal 7 febbraio, mentre resta attivo il servizio di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti su prenotazione. Come sempre confidiamo nella collaborazione dei cittadini, che è fondamentale per garantire a tutti una città pulita e in ordine”.