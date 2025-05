CELANO – Il Lotto premia l’Abruzzo. Nell’ultimo concorso, come riporta Agipronews, a Celano, in provincia dell’Aquila, centrato un terno da 22.500 euro in Piazza Stazione con una giocata da 5 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 560,3 milioni di euro dall’inizio del 2025.