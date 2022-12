TERAMO – Il Lotto premia l’Abruzzo con una tripletta centrata a Teramo nel concorso del 9 dicembre, per un totale di oltre 94mila euro: come riporta Agipronews, il terno secco 8-16-86 sulla ruota di Roma ha regalato tre vincite da 45mila, 27mila e 22.500 euro. Dall’inizio dell’anno, il Lotto ha distribuito oltre un miliardo di euro in tutta Italia.

