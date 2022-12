“Il Sogno di Natale”, la favola natalizia in scena a Pescara

PESCARA – “Il Sogno di Natale” è una favola natalizia per eccellenza, liberamente ispirata al Canto di Natale di Charles Dickens. L’idea nasce dalla similitudine del carattere di Ebenezer Scrooge di Dickens con quello del Vecchio Pantalone della Commedia dell’Arte. Le scene, esilaranti e coinvolgenti, si svolgono in un quartiere della vecchia Pescara, in un vortice di situazioni e di trovate sceniche che dialogano con la contemporaneità. Siamo alla vigilia di Natale e l’avaro Tolmino riceve nella notte la visita di tre fantasmi che, dopo una serie di peripezie, lo porteranno alla fine ad una conversione totale del suo carattere… Nello spettacolo saranno presenti oltre la maschera storica dell’Arlecchino, quelle dei due Pantaloni abruzzesi, ideate e proposte dalla nostra Compagnia.

Gli attori in scena:

Andrea Maria Costanzo

Luca Ruggieri

Carlo di Fabbio

Maurizio Sborgia

Maria Elena D’Amico

e per la prima volta il piccolo Edoardo Mario Sborgia

Lo spettacolo è in programma al Piccolo Teatro Guascone:

Venerdì 16 dicembre alle 21

Sabato 17 dicembre alle 21

Domenica 18 dicembre alle 17:30

Piccolo Teatro Guascone, via dei Marsi 41, Pescara

Considerata la ridotta disponibilità dei posti è obbligatorio prenotare:

Via mail su: compagniadeiguasconi@gmail.com

Sulla nostra pagina Facebook: www.facebook.com/compagnia.guasconi/

Tramite Whatsapp al numero: 3358790302