Live Over Violence Excess, spettacolo inedito di danza di Tersicorea

Tersicorea Teramo venerdì 15 maggio presenta L.O.V.E. (@home) a cura degli allievi del corso avanzato della Scuola di Danza

TERAMO – Il giorno 15 Maggio 2020 alle ore 20:00 sul Canale Youtube Tersicorea Teramo (https://bit.ly/2YScmAi) verrà trasmessa in modalità Youtube Première L.O.V.E. (@home) – Live Over Violence Excess, uno spettacolo inedito di danza contemporanea che vedrà protagonisti gli allievi del corso avanzato della Scuola di Danza Tersicorea Teramo, diretta da Elisa Falasca, sulle coreografie di Ramona Di Serafino, per la regia di Carlo Colleluori.

Annunciato da un Teaser che introduceva i temi che si sarebbero affrontati, è stato pubblicato lunedì 11 maggio il Trailer sui vari canali social, che annuncia il countdown ufficiale all’evento.

Il progetto nasce come omaggio alle ore di lavoro in sala di danza destinate alla preparazione del saggio spettacolo di fine accademico, interrotte a causa del sopraggiungere dello stato di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese. Immaginato anche come un tributo alla costanza e all’impegno che tutti, allievi e insegnanti stavano investendo, diventa ora testimonianza del fatto che l’arte si adatta, l’artista è camaleontico e comunque non si ferma.

Messo in scena su balconi, terrazze, giardini e registrato con i mezzi che ognuno aveva a disposizione, L.O.V.E. (@home) è una manifestazione corporea dell’amore in ogni sua forma. Un viaggio sonoro e fisico attraverso i propri sogni e i propri desideri combattendo la confusione, l’insicurezza, la paura e il giudizio.



I “Tersicorei” protagonisti di questa pièce saranno Sara Di Luciano, Federica Finocchi, Federica Franceschini, Costanza Leopardi, Francesca Masso e Carlo Colleluori, si esibiranno su coreografie originali di Danza Contemporanea dell’Insegnante Ramona Di Serafino (danzatrice e performer, Compagnia Gruppo e-motion, Compagnia Antonio Minini, Compagnia ADARTE, Irene K Company, Compagnia Morse di Andrea Galllo Rosso), che guida i ragazzi da 4 anni nei corsi di contemporaneo della Scuola di Danza Tersicorea Teramo, realtà teramana da più di 10 anni, che vede la figura della Direttrice in Elisa Falasca (ballerina professionista diplomata presso la Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma, abilitata all’insegnamento del GIOCODANZA® Direttrice Tecnica e Organizzativa di Teramo Danza – Concorso e Stage Internazionale Città di Teramo).

L’idea originale e la supervisione del progetto sono di Ramona Di Serafino, la Direzione Artistica è di Elisa Falasca; Il montaggio e la regia sono stati affidati a Carlo Colleluori, allievo della Scuola, laureato in Scienze della Comunicazione presso l’Università di Teramo e ora studente del nuovo Corso Magistrale in “Media, Arti, Culture” presso lo stesso Ateneo, responsabile anche della grafica e coordinamento della campagna di promozione social dell’evento, attraverso i canali Facebook, Instagram e Youtube della Scuola.