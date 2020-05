Scomparsa di Anna Colasacco, il cordoglio della Pezzopane

L’AQUILA – “Anna é volata via. La sua lunga e stremante agonia, di cui ci faceva partecipi su fb, è finita. Riposi in pace. Anna: i suoi occhi color del cielo, la sua utile intransigenza, la sua energia fiaccata solo dal grande male, la sua forza trascinante, la sua ironia pungente, le sue ricette raffinate, il suo volerci essere sempre, le sue critiche feroci che ti inducevano a riflettere, il suo modo speciale di essere affettuosa e vicina, quando serviva, al disopra ed aldilà delle schermaglie, l’amore per la sua mamma tostissima, mia insegnante, che insieme abbiamo da poco ricordata. La fatica del rientro a casa sua, uno sforzo immane, comune a tante ed a tanti, ma raccontata con sottigliezza, rudezza quando serviva, e passione.

Era una leader, e la sua marcia alla guida delle carriole, rimane ricordo indelebile, tra i tanti , di questi difficili tempi trascorsi a combattere per la ricostruzione dell’Aquila. Non sempre siamo state d’accordo, ma sempre ci siamo rispettate e in questo ultimo periodo ci siamo confidate più volte dei dolori, della gravità della situazione politica, della malattia, della vita, della morte. Sono andata a rileggere quanto mi ha scritto nei giorni dolorosi della morte di mio fratello Fabrizio. E mi sono emozionata al pensiero di lei che si è spenta con così tanta sofferenza. Condoglianze al suo adorato Peppe ed alla sua famiglia”. Così la Deputata Stefania Pezzopane ricorda Anna Pacifica Colasacco morta dopo lunga e dolorosa malattia.