Lisciani Calcio a 5, sospese tutte le attività

TERAMO – La ASD Lisciani Teramo Calcio a 5, rispettando le direttive fornite dal DPCM 25 ottobre presentato e firmato dal Premier Giuseppe Conte, comunica di aver sospeso tutte le attività, sia sotto forma di allenamenti che di competizioni ufficiali, fino al 24 novembre 2020. La società comunica, inoltre, che l’eventuale ripresa delle stesse sarà regolamentata dalle disposizioni della LND Abruzzo e, eventualmente, del Governo.

La decisione non è semplice, soprattutto, in un momento fatto di costante crescita della squadra. La Lisciani si muove nella tutela della salute di tutti i tesserati in un periodo delicato per la nostra Nazione ed esprime la massima solidarietà nei confronti delle società più direttamente colpite dall’ondata epidemiologica.