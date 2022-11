TERAMO – Sono state pubblicate le nuove Linee Guida della World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology (WAAVP) per la valutazione dell’efficacia dei farmaci antiparassitari antielmintici per cane e gatto: (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304401722001698).

Si tratta di Linee Guida redatte da un gruppo di parassitologi provenienti da Europa (Multinazionali Boehringer-Ingelheim e Zoetis con sede in Francia e Belgio), USA (University of Georgia e CRO ClinVet International) e Asia (Chulalongkorn Bangkok University) e da Donato Traversa, ordinario dell’Università di Teramo, unico parassitologo veterinario appartenente a un ateneo europeo.

Gli antielmintici sono una categoria di farmaci usati nella medicina umana e veterinaria per eliminare svariati tipi di vermi o elminti che possono infestare l’organismo provocando l’elmintiasi. Questi farmaci sono comunemente chiamati vermicidi o vermifughi.

«Queste Linee Guida – ha spiegato Donato Traversa – indirizzeranno per i prossimi decenni le modalità di valutazione, registrazione e autorizzazione per l’immissione sul mercato internazionale dei farmaci antiparassitari antielmintici destinati a cane e gatto con un’attenzione primaria ai principi delle 3R. Il principio delle 3R – Replacement, Refinement and Reduction (sostituzione, affinamento e riduzione) – è il modello a cui tutti gli scienziati sono tenuti a riferirsi quando progettano ed eseguono uno studio animale. Dal punto di vista giuridico, infatti, il principio delle 3R è alla base della legislazione europea dedicata alla protezione degli animali impiegati nella sperimentazione scientifica. La WAAVP è la società scientifica mondiale che, tra le altre attività, partecipa allo sviluppo delle linee guida VICH, il programma di cooperazione internazionale trilaterale (UE-Giappone-USA) volto all’armonizzazione dei requisiti tecnici utilizzati dai comitati scientifici dell’European Medicine Agency (EMA) in Europa e della Food & Drug Administration (FDA) negli USA per l’approvazione, la registrazione e la commercializzazione dei farmaci a uso veterinario».