Lilt Pescara su avvio ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’

PESCARA – È partita con decine di nuove adesioni alla Lilt di Pescara, ospitata oggi negli spazi del mercato di Campagna Amica – Coldiretti, nell’ex mercato ittico, la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica promossa dalla Lilt – Lega Italiana Lotta ai Tumori – Sezione di Pescara, che proseguirà sino a domenica 25 marzo, nove giorni in cui i volontari della Lilt saranno nelle piazze e nei mercati di Pescara e provincia per insegnare ai cittadini a ‘fare prevenzione’, seguendo uno stile di vita sano, eliminando il fumo, e dando indicazioni sulla corretta alimentazione, poche regole che permetteranno entro i prossimi 10 anni di abbattere del 40 per cento l’insorgenza del cancro. Una Campagna che, quest’anno, proprio a Pescara, avrà un’appendice nazionale il 19 maggio con il Primo Convegno ‘La Prevenzione al Maschile’ promosso con l’Associazione Urologi Italiani e il Rotary Pescara Ovest ‘Gabriele d’Annunzio’. Ad accogliere i cittadini e a rispondere ieri alle loro domande sono stati il Presidente della Lilt, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, affiancato da Milena Grosoli, membro del Direttivo, e da Nico Di Florio, responsabile della Delegazione Lilt di Tocco da Casauria, oltre che Mauro Del Ponte, responsabile di Campagna Amica, e da decine di volontari della Lilt.

“La Settimana della Prevenzione Oncologica, giunta alla undicesima edizione – ha illustrato il professor Lombardo -, andrà avanti sino al 25 marzo e il simbolo della nostra Campagna è sempre l’olio extravergine d’oliva che è l’oro della dieta mediterranea, perché ricco di polifenoli, ossia di sostanze antiossidanti e di alcune sostanze che determinano l’assorbimento di vitamine liposolubili, come E, D e K. Inoltre resiste alle alte temperature, durante la cottura degli alimenti, senza denaturarsi e, infine, protegge le mucose intestinali dal cancro, oltre a essere fondamentale nella prevenzione di altre patologie importanti, come il tumore alla mammella. Durante tutta la settimana i nostri volontari andranno sul territorio per spiegare ai cittadini quanto sia importante fare prevenzione per abbattere l’incidenza del cancro fino al 40 per cento e quali sono i mezzi per farlo. Pensiamo che solo con una nutrizione adeguata potremmo abbattere l’incidenza dei tumori del 30 per cento; aggiungendo l’abolizione di alcune abitudini di vita, come il fumo della sigaretta, l’eliminazione di infezioni come l’epatite virale o il Papilloma virus, che possono determinare il carcinoma del fegato o dell’utero, la percentuale di abbattimento del cancro, nei prossimi 10 anni, arriva al 40-45 per cento e sarebbe un risultato eccezionale. Purtroppo quest’anno partiamo da un dato preoccupante, ossia che solo il 22,4 per cento della popolazione abruzzese fa effettivamente prevenzione, una percentuale troppo bassa per un Abruzzo che nel 2017 ha registrato 7.824 nuovi casi di tumore, la percentuale più alta riguarda il tumore del colon-retto, seguito dal tumore alla mammella, al polmone e alla prostrata. Nei giovani abruzzesi è del 14 per cento l’incidenza del tumore al testicolo, una percentuale molto alta, seguito dal melanoma. Senza dimenticare le conseguenze delle infezioni croniche: in Abruzzo si continua a mangiare troppo e male e il 36 per cento della popolazione è in sovrappeso, così come lo è il 20 per cento dei bambini che diventeranno malati di patologie degenerative come quelle cardiache, ipertensive, insufficienza respiratoria. In questa settimana di Prevenzione dovremo dunque far capire alla cittadinanza che occorre seguire in modo adeguato la dieta mediterranea partendo dai suoi elementi base come l’olio d’oliva e mangiando cinque volte al giorno frutta e verdura”. Dati confermati dalla dietista Marina Manieri: “Gli ultimi studi dell’Università di Harvard e del Centro Oncologico svizzero associano in modo specifico la metastatizzazione del cancro alla prostrata con il consumo di grassi di origine animale”.

“Coldiretti – ha detto la portavoce Alessandra Fiore – è impegnata nell’attività di sensibilizzazione con i propri associati ai quali ricordiamo sempre di raccontare ai clienti la provenienza e l’origine dei propri prodotti a chilometro zero. Una mission che ben si sposa con quella della Lilt impegnata nel raccomandare il consumo di quegli stessi prodotti”.

La Settimana della Prevenzione è intanto già partita nei giorni scorsi nella Delegazione Lilt di Tocco da Casauria dove “in poco più di due mesi – ha detto il delegato Nico Di Florio – abbiamo già registrato 300 nuovi iscritti alla Lilt, abbiamo già sottoposto alla screening della pelle 120 pazienti e solo nella prima giornata di visite abbiamo individuato 3 casi sospetti di melanoma di cui il primo è già stato operato”.

Ieri l’esordio a Pescara ha fatto registrare un successo enorme, con decine di cittadini che si sono avvicinati alla postazione della Lilt per iscriversi alla Lega, ritirare il proprio omaggio, ossia una bottiglia di olio extravergine d’oliva, e soprattutto raccogliere tutto il materiale divulgativo della Lilt “che mira – ha precisato il professor Lombardo – a renderli consumatori consapevoli, a riportarli verso la dieta mediterranea più naturale e biologica, per tutelare la propria salute, oltre che a partecipare alle prossime e imminenti campagne di screening gratuito che andremo a organizzare”.

Intanto gli appuntamenti con la Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica proseguiranno da lunedì 19 marzo, quando i volontari della Lilt saranno presenti, dalle 15 alle 18, negli spazi del Conad di Montesilvano; mercoledì 21 marzo, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 saremo nel Conad di Montesilvano; giovedì 22 marzo, dalle 10 alle 12.30, a Penne, presso l’Istituto Superiore ‘Mario dei Fiori’ per un incontro con gli studenti, Lilt e Coldiretti-Campagna Amica, e dalle 10 alle 12.30 i volontari saranno anche a Pescara nel mercato di Campagna Amica; venerdì 23 marzo dalle 15 alle 18 la Lilt sarà negli spazi di Auchan all’aeroporto; sabato 24 marzo, dalle 9.30 alle 19, in piazza Salotto con il Gazebo Lilt; la Campagna si concluderà domenica 25 marzo, dalle 16 alle 19, sempre dentro Auchan in aeroporto.

“Intanto – ha proseguito il Presidente Lombardo – la ciliegina sulla torta è che quest’anno per la prima volta a livello nazionale e abruzzese la Lilt di Pescara organizzerà una campagna di prevenzione specificatamente al maschile, fondamentale perché gli uomini fanno meno prevenzione delle donne, eppure ci sono patologie tipicamente maschili importanti e ad alto impatto sociale con un’alta incidenza del tumore al testicolo per i giovani e del tumore alla prostata per gli anziani. E lo faremo partendo con un convegno promosso con l’Urologia territoriale per il 19 maggio alla Sala dei Marmi della Provincia di Pescara, un evento dedicato alla popolazione giovane e anziana, con una finestra aperta sulle Forze Armate e sul Rotary che opera in partnership per l’occasione”.

All’evento del 19 maggio hanno già assicurato la propria presenza anche due autorità mediche a livello nazionale, il professor Michele Gallucci, Presidente dell’Associazione Urologi Italiani, e il professor Corrado Franzese, Presidente della Società Italiana Urologia Territoriale.