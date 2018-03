Successo al tie-break per la Pallavolo Teatina su Minturno

Dopo aver perso i primi due set, le neroverdi vincono in rimonta al tie-break (21-25, 19-25, 25-18, 25-23, 15-12). Alceo Esposito: “Alla fine del secondo set eravamo sull’orlo del baratro. Brave le ragazze a reagire”

CHIETI – Dopo i primi due set giocati a Colle Dell’Ara, la stagione della Pallavolo Teatina sembrava davvero ad un passo dalla “tragedia” sportiva. Sotto 2-0 contro il Minturno, diretta avversaria per la salvezza che avrebbe scavalcato le neroverdi in caso di vittoria da tre punti, la CO.GE.D. si è arresa in due set combattuti ma entrambi vinti con merito dalle laziali, brave ad uscire alla distanza.

A quel punto, però, mossa dall’orgoglio, dalla spinta di un generosissimo pubblico di casa e forse con la forza di chi non ha più nulla da perdere, la Teatina ha saputo reagire, regalandosi una di quelle rimonte che costituiscono il sale, l’esaltazione, l’epica dello sport. Condotto largamente e con autorità il terzo set (25-18), le neroverdi hanno rischiato di farsi raggiungere nella quarta frazione, complici anche alcune pessime chiamate arbitrali, fino al 25-23.

Poi, tie-break in equilibrio ma sempre condotto nel punteggio dalla CO.GE.D., brava a chiudere sul 15-12. Ben cinque le teatine in doppia cifra, a partire dai 27 punti di Lorenza Lupidi, passando per le grandi prestazioni delle due centrali (17 Kus, 14 Ragone) fino ai 13 di Matrullo e ai 10 di Perna. Buona prova sia a muro che in ricezione per le neroverdi, mentre dall’altra parte non bastano i 22 punti di Ilaria D’Angelo e le prove solide di Rodriguez e Galiero (12 per entrambe). Con questa vittoria, la CO.GE.D. sale a quota 24 punti, a -1 da Castellammare ma a +2 sul Benevento e a +3 sul Minturno.

“Alla fine del secondo set eravamo sull’orlo del baratro – ha commentato a fine gara Alceo Esposito – ma fortunatamente siamo riusciti a rimettere in piedi una partita che sembrava compromessa. Al di là dei meriti delle nostre avversarie, credo che nei primi due set abbiamo sofferto la tensione, l’obbligo di dover fare punti. Poi, dal terzo in poi, non avevamo più nulla da perdere, le ragazze si sono liberate di quel peso ed ecco che la partita è cambiata. Sono state molto brave a reagire questa sera, perché vincere era fondamentale per iniziare bene questo mini campionato che ci aspetta da qui alla fine. È vero, ogni volta che le vediamo giocare come negli ultimi tre set di questa sera aumentano i rimpianti per quello che poteva essere questa stagione e non è stato.

Non siamo mai riusciti a trovare continuità e in questo probabilmente la responsabilità è mia, che non sono stato in grado di far fare alla squadra quel passo in avanti a livello mentale, prima ancora che tecnico, di cui avremmo bisogno. Ora ci aspetta la gara con l’Antoniana, che sarà durissima perché affrontiamo una squadra in salute, che gioca una pallavolo semplice ma efficace e certamente non vorrà regalarci punti. Speriamo davvero di poter ripetere la prestazione degli ultimi tre set di stasera”.

TABELLINO:

CO.GE.D. Pallavolo Teatina – ASD Pallavolo Minturno 3-2 (21-25, 19-25, 25-18, 25-23, 15-12)

CO.GE.D. Pallavolo Teatina: Mazzarini (L), Michetti (L) n.e., Palmieri, Kus 17, Negroni 2, Di Tonto 1, Matrullo 13, Capone n.e., Ragone 14, Lupidi 27, Perna (C) 10. All.: Alceo Esposito.

ASD Pallavolo Minturno: Rodriguez 12, C. Trocciola, Romano n.e., Pimpinella n.e., D’Arco 10, Stefanelli n.e., R. Trocciola 7, D’Angelo 22, Galiero 12, Treglia n.e., Verde 1, Pinto (L), Gargiulo. All.: Roberto Ciufo.