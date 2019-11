L’Aquila, Liliana Cosi ospite per i 30 anni del Teatro dei 99

L’étoile internazionale si racconterà condividendo la sua carriera e la sua vita attraverso video e immagini e presenterà il suo libro

L’AQUILA – Il Teatro dei 99 festeggia 30 anni di attività. Nata 30 anni fa come Scarpette Rosse la struttura diretta da Loredana Errico, napoletana di nascita, trasferitasi a L’Aquila per lavorare presso l’ateneo aquilano in qualità di Geofisica, ha visto crescere al suo interno artisti che oggi sono affermati professionisti nei settori della danza, del teatro, del canto e del musical.

Quest’anno Loredana Errico intende festeggiare questo importante traguardo con una serie di iniziative che si svolgeranno durante tutto il corso dell’anno e che vedranno arrivare in città “amici” artisti che condivideranno la propria arte sia con gli allievi della scuola del Teatro dei 99, offrendo approfondimenti nelle discipline di appartenenza, che con la città tutta raccontandosi!

Appuntamento di spicco è sicuramente l’incontro che la città dell’Aquila e la regione Abruzzo vivranno domenica 1 dicembre. Avremo l’onore, di accogliere in città l’étoile internazionale LILIANA COSI che alle ore 11:00 presso la sala Benedetto Croce del Palazzo dell’Emiciclo della Regione Abruzzo si racconterà condividendo la sua carriera e la sua vita attraverso video e immagini, presenterà il suo libro e svelerà qual è il segreto per diventare una icona della danza italiana nel mondo.

Alle 15:30 la generosità della Sig.ra Liliana Cosi renderà accessibile la danza ad allievi ed appassionati dando una lezione di tecnica classica presso la sala del Teatro dei 99.

Durante la mattinata presso la sala Benedetto Croce sarà presentata anche l’attività di A.I.D.A.F. (Associazione Italiana Danza Attività di Formazione) AGIS di cui la Sig.ra Liliana Cosi è Vice-presidente insieme con la Dott.ssa Loredana Errico; sarà presente anche il presidente di A.I.D.A.F. AGIS Sig.ra Amalia Salzano.