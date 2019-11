Francavilla al mare, in Contada Foromorto presto uno store MD

Il 28 novembre si inaugura uno store MD con una superficie di ben 1.023 metri quadri e un parcheggio da 110 posti auto

FRANCAVILLA AL MARE (CH) – MD S.p.A. apre il suo primo punto vendita nel comune di Francavilla al Mare, dove alle ore 8.00 del 28 novembre in contrada Foromorto si inaugura uno store dell’insegna con una superfice di ben 1.023 metri quadri e un parcheggio da 110 posti auto

L’apertura al pubblico avverrà subito dopo il taglio del nastro a cui sono state invitate tutte le autorità locali, ma per il territorio la cerimonia costituisce anche un’ottima notizia per l’occupazione. Per il nuovo MD sono stati assunti 23 dipendenti, tutti giovani del luogo con un’età media di 30 anni che ricopriranno tutti i ruoli dell’organico dallo store manager agli addetti di vendita.

E’ la testimonianza di un importante investimento compiuto da questa insegna in Abruzzo: lo store di Francavilla al Mare sarà infatti il 12mo punto vendita MD in questa Regione e il terzo nella provincia di Chieti. Servirà un Comune che nel corso degli anni è diventato una località balneare sempre più affermata e che oggi, oltre ai suoi circa 25.000 abitanti, vede ogni anno le proprie spiagge frequentate da migliaia di turisti italiani e stranieri. La collocazione del nuovo store proprio sulla via Adriatica in direzione Ortona è estremamente pratica per offrire a tutti “una buona spesa” di ritorno dalla spiaggia o dal lavoro.

All’interno lo store accoglie i clienti in un ambiente luminoso e molto ampio con ben 6 casse e 6 corsie di vendita. All’ingresso troviamo il fiore all’occhiello di MD: il reparto ortofrutta con frutta e verdura di stagione anche da agricoltura biologica e poi oltre 2.000 referenze a marchio privato, tra cui linee di prodotti salutistici, bio, per intolleranti, vegani o vegetariani e prodotti DOP e IGP.

Lungo tutto il perimetro è collocata una serie di banchi serviti e a libero servizio, fra cui quelli di gastronomia e macelleria. Altrettanto importante è l’area dedicata al “no food” con tanti articoli a costi concorrenziali rispetto agli specialisti del settore.

Il nuovo MD sarà aperto da lunedì a domenica con orario continuato dalle 8:00 alle 21:00.

Chi è MD S.p.A.

MD S.p.A è il secondo player italiano del settore discount che con il marchio MD, detiene oltre 780 punti vendita in tutta Italia, serviti da 8 centri logistici per la distribuzione. L’azienda, fondata 25 anni fa dal Cav. Patrizio Podini che tuttora la presiede, detiene una quota di mercato del 15%, occupa 7.000 dipendenti e ha chiuso il 2018 con 2,5 Mld di vendite nette, pari ad un incremento del 7,7% su anno precedente.