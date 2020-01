L’IIS Alessandrini in prima serata a “50 e non sentirli” con Vincenzo Olivieri

MONTESILVANO – Domani alle 21, l’Alessandrini, in prima serata, su Rete8. Studenti e docenti dell’apprezzato istituto superiore di Montesilvano, davanti alle telecamere, hanno reso davvero speciale la puntata di “50 e non sentirli” di Vincenzo Olivieri e Massimiliano Elia, con Francesco Sarmiento attore e assistente alla regia, Dario Marletta segretario di produzione, Cecilia Serafini coreografa del lip dub.

“50 e non sentirli” è un programma Tv basato sul rapporto tra la “Generazione X” e la “Generazione Z” ovvero i ragazzi nati dal 2000 in poi. L’obiettivo è di mettere a confronto questa incomprensione facendone uno spettacolo televisivo che, attraverso la spettacolarizzazione, tocca e tratta, in maniera ironica e spensierata, temi sociali, culturali, sentimentali e familiari.

Riuscitissime le rubriche e servizi che, attraverso performance musicali, interviste, sit-com, candid camera, scherzi e tanto altro inerenti la società, la famiglia, i sentimenti, la scuola hanno visto gli allievi dell’Alessandrini partecipare in maniera competente e composta suscitando grande curiosità ed interesse. Questi i ragazzi direttamente coinvolti: Marica Carosella, Matteo Cerretani, Federica Colantuono, Matteo De Sanctis, Beatrice Di Blasio, Giulia di Giammarino, Valentina Di Luca, Riccardo Di Michele, Gaia Monterosso, Aurora Maranca, Grace D’Aragona Gaetani, Mario Palmucci, Valentina Rossi, Adriano Schiavone, Giada Stasio, Tiziana Valerio, mentre, i ragazzi che hanno partecipato all’esterna (la parte fiction che avviene dopo quella in classe), sono: Siriana Amato, Marica Carosella, Matteo Cerretani, Federica Colantuono, Denise Collevecchio, Beatrice Di Blasio, Giulio Di Giammarino, Valentina Di Luca, Riccardo Di Michele, Grace Gaetani D’Aragona, Thamires Palmucci, Andrea Sacco, Giada Stasio, Tiziana Valerio. I genitori Catiuscia De Cristofaro, Maria Ortensia Fuschi. Il tema della puntata è stata l’accidia, gli studenti, per capire meglio l’argomento trattato in classe, si sono ritrovati protagonisti in una parodia di un famoso programma televisivo.

L’IIS di via D’Agnese, dedicato alla memoria del giudice abruzzese ucciso dalle brigate rosse a Milano e retto dalla d.s Maria Teresa Di Donato, si divide due settori:

L’Istituto Tecnico Economico: dove si studiano discipline relative al settore economico e più specificamente al settore turistico, commerciale e amministrativo.

L’Istituto Tecnico Tecnologico: dove si studiano discipline relative al settore industriale di elettronica, di informatica, di grafica e comunicazione.

L’Istituto “Emilio Alessandrini” è un Istituto Tecnico di nuova generazione, che offre ai giovani studenti l’opportunità di acquisire una preparazione completa sotto tutti gli aspetti: umano, culturale, professionale di inserirsi con successo nel contesto sociale e lavorativo o proseguire eventualmente gli studi a livelli superiori di ricevere un insegnamento improntato ad una didattica viva, attiva, motivante e anche divertente, con intenso uso di laboratori di utilizzare intelligentemente le nuove tecnologie della comunicazione di essere seguito individualmente rispetto ad eventuali difficoltà personali o per sviluppare particolari interessi ed attitudini di partecipare ad esperienze molteplici che arricchiscono il percorso scolastico, di effettuare tirocini aziendali, viaggi di istruzione, stage linguistici all’estero, corsi per il conseguimento della patente europea del computer, corsi per il potenziamento dell’uso delle lingue straniere, attività sportiva pomeridiana, attività teatrali e cinematografiche, concorsi nazionali ed internazionali. L’Istituto Tecnico ha una durata di cinque anni, con un biennio comune ed introduttivo e un triennio specializzante in cui si affrontano le materie specialistiche date dall’indirizzo scelto.

L’ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “E. ALESSANDRINI è in Via D’Agnese 1 – 65015 Montesilvano (PE), telefono: 085/4680209; email: peis00300x@istruzione.it.