Home » Eventi Abruzzo » Presentazione Libri » Salone del Libro Torino, “Veneri deformi” di Yasmina Pani conquista lo Spazio Abruzzo
L'AquilaPresentazione LibriProvince Abruzzo

Salone del Libro Torino, “Veneri deformi” di Yasmina Pani conquista lo Spazio Abruzzo

Grande partecipazione allo Spazio Abruzzo per Veneri deformi di Yasmina Pani: testimonianza cruda sul disagio alimentare e affettivo

da Marina Denegri
scritto da Marina Denegri
salone _libro_torino_2026_regione_abruzzo

salone _libro_torino_2026_regione_abruzzo – Foto Regione Abruzzo

TORINO – Lo spazio Abruzzo, gremito fino all’ultimo posto, ha fatto da cornice alla presentazione di Veneri deformi, il nuovo libro di Yasmina Pani pubblicato da Neo Edizioni, realtà editoriale abruzzese con sede a Castel di Sangro. Un incontro intenso, partecipato, che ha confermato quanto i temi legati al disagio alimentare, alla fragilità emotiva e alle dinamiche affettive continuino a essere centrali nel dibattito contemporaneo, soprattutto tra i più giovani.

Una testimonianza che scuote e coinvolge

Insegnante e divulgatrice di materie linguistiche e letterarie, impegnata anche nella promozione del linguaggio inclusivo e dell’informazione antisessista, Yasmina Pani ha portato al Salone un racconto che va oltre la dimensione letteraria. Veneri deformi è infatti una testimonianza diretta, narrata con uno stile crudo, ironico, a tratti spiazzante, che ripercorre dall’interno l’esperienza di un disturbo alimentare senza filtri, senza retorica e senza la volontà di offrire soluzioni o messaggi consolatori.

Questa scelta narrativa – lontana dai modelli edificanti o terapeutici che spesso caratterizzano opere simili – è proprio ciò che rende il libro un oggetto unico: un racconto che non cerca di “insegnare”, ma di mostrare, con onestà radicale, la complessità di una malattia che si insinua nella quotidianità e la deforma.

L’incontro con il pubblico: autenticità e coraggio

Nel dialogo con i lettori, Pani ha confermato la stessa voce che emerge dalle pagine: diretta, libera da pregiudizi, capace di condividere il peso di un’esperienza devastante senza edulcorarla. La sua presenza scenica, asciutta e sincera, ha reso il confronto ancora più potente, trasformando la presentazione in un momento collettivo di ascolto e riconoscimento.

La forza dell’autrice sta nella capacità di raccontare la malattia con un linguaggio feroce e autentico, quasi da cronaca, sostenuto da una scrittura sorprendente, che alterna lucidità analitica e lampi di ironia. Un equilibrio raro, che ha catturato l’attenzione del pubblico e ha reso l’incontro uno dei più partecipati dello spazio Abruzzo.

Un libro che parla al presente

Veneri deformi si inserisce con forza nel dibattito contemporaneo su corpo, identità, fragilità e rappresentazione, temi che oggi più che mai richiedono narrazioni oneste e non stereotipate. La risposta del pubblico – numerosa, attenta, emotivamente coinvolta – conferma quanto queste storie siano necessarie e quanto la voce di Yasmina Pani riesca a intercettare un bisogno reale di autenticità.