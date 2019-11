Futura Volley Teramo si riscatta, 3-0 al Nereto

TERAMO – Serviva il riscatto dopo lo scivolone di una settimana fa e la LG Impianti Futura Volley Teramo non stecca. 3-0 (25-19; 25-16; 25-16) al Nereto nel derby che doveva ridare certezze alle aprutine di coach Arrizza e del secondo allenatore Valleriani. Poche sbavature, compattezza di squadra, molta cattiveria e precisione in 76 minuti di gioco. Elementi che caratterizzano il perfetto sabato sera della squadra capitanata da Giorgia Furlan.

Padrone di casa che lasciano il primo punto alle avversarie prima di allungare subito sul 4-1. Ospiti che restano a galla mantenendosi punto a punto, ma il perfetto start della biancorossa Matilde Angelini lascia presagire grandi cose per le sue. Dopo una grande reazione firmata dalle schiacciate vincenti ospiti di Romanò e Ippoliti, un ace di Francesca Imprescia tiene la Futura avanti sul 16-15 al primo time out. Alza il ritmo sottorete Teresita Ciccone e le biancorosse allungano sul 21-16 con il massimo vantaggio al secondo time out del match. Senza timori, la LG Impianti va a chiudere sul 25-19 il primo set con lo scambio più lungo finalizzato dall’ottima giocata di Matilde Angelini, con un tocco morbido a non dare scampo alla difesa della Re-Hash.

Avvio di secondo set sempre equilibrato, con le ospiti ad aggiudicarsi lo scambio più lungo della frazione con il piazzato vincente di Fadani. La Re-Hash gira la gara dalla sua portandosi sul 5-6, ma immediata arriva la reazione locale che porta al controsorpasso firmato da Teresita Ciccone. La numero 9 va in battuta e la Futura colleziona punto su punto. Al primo time out, vantaggio sul +4 (11-7). Canella riporta a galla le biancazzurre, ma una schiacciata perfetta di capitan Furlan fa prendere ulteriore margine alla Futura. La Re-Hash pecca di lucidità, manda la palla due volte a rete con Clementi e Romanò e il gap sale a 6 punti (18-12). Biancorosse che dilagano con gli attacchi vincenti di Mazzagatti e Furlan, break rapidissimo di 4-0 ed è +10 (23-13). Il set va in archivio sul 25-16.

La terza ripresa si apre con una sontuosa Greta Mazzagatti e la Futura va al primo time out sul 4-0! Le vibratiane respirano grazie a due ottimi colpi di Romanò, ma non riescono mai ad agguantare almeno la parità. Le biancorosse mantengono i ritmi altissimi e trovano una super Francesca Imprescia ad allungare sul 10-4. Mazzagatti schiaccia a terra, 17-8 e altra chiamata dalla panchina ospite. La concretezza delle teramane lancia verso un gran finale tutto in discesa, con i punti di Fioretti e Della Torre a non far aumentare a dismisura il distacco. Debutto ufficiale, dopo tanta attesa, per Corinne Perna ed è subito incisiva con due battute vincenti che neutralizzano la difesa biancazzurra. Coach Arrizza ha un muro semplicemente perfetto formato da Angelini e Mazzagatti, non c’è gloria neppure per gli attacchi di Romanò. Proprio Perna va a schiacciare all’angolo il 25-16 che vale gioco, partita ed incontro.

6 punti in classifica su 9 a disposizione per la LG Impianti Futura Volley Teramo e sabato prossimo, ore 17:00, altro derby in casa del Montorio.

TABELLINO

LG Impianti Futura Volley Teramo-Re Hash Nereto Volley 3-0 (25-19; 25-16; 25-16)

LG Impianti Futura Volley Teramo: Angelini, Ciccone, Furlan, Gialloreto, Imprescia, Limoncelli, Mazzagatti, Paganico, Perna, Scarpone A., Scarpone L., Volpi. All. Arrizza

Re Hash Nereto Volley: Canella, Clementi, Della Torre, Di Carlo, Di Dionisio, Fadani, Fioretti, Ippoliti, Romanò, Speca, Spolitini. All. Galiffa

I Arbitro: Carlo Di Valentino

II Arbitro: Pierfrancesco Roscioli