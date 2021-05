Letture ad alta voce per i più piccoli al MuMAC a L’Aquila: ecco quando

Prenderanno il via a Galleria Ursini venerdì 14 maggio le letture ad alta voce rivolte a bimbi e bimbe da 0 a 6 anni

L’AQUILA – Da venerdì 14 maggio il MuMAC, Museo dei Mestieri e delle Arti del Cinema, nella sua nuova sede espositiva presso Galleria Ursini, ospiterà le letture ad alta voce rivolte a bimbi e bimbe da 0 a 6 anni. L’attività è prevista nell’ambito del progetto Read and Grow!, ideato e realizzato dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila con il contributo del Cepell, Centro per il Libro e la Lettura.

Il programma degli appuntamenti al MuMAC, presso Galleria Ursini, Via Enrico De Nicola, 2B, prevede per tutto il mese di maggio, ogni venerdì alle ore 17.30, un incontro di lettura con diverse tematiche: ambientazione western, dal libro al film, kamishibai … il cinema in un libro. Le letture saranno curate dai partecipanti al corso di formazione che si è tenuto nello scorso mese di marzo.

Nel rispetto della normativa COVID-19 sarà possibile l’ingresso a n. 20 partecipanti, pertanto è necessario prenotarsi all’e.mail lanterna.magica2009@gmail.com o al numero 366.2898535.

Tutti i dettagli sono consultabili sul sito www.istitutocinematografico.org.