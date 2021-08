“Legate da un sottile filo rosso”, un libro per la libertà delle donne

TERAMO – La Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri ha scritto la postfazione del nuovo libro di Anna Silvia Angelini, dal titolo “Legate da un sottile filo rosso”.

Dopo il successo del volume “La Violenza Declinata”, sabato 24 luglio, in occasione del festival Giallo Trasimeno, nella splendida cornice dell’isola Maggiore, è stato annunciato in anteprima dall’editore Jean Luc Bertoni il secondo libro di Anna Silvia Angelini “Legate da un sottile filo rosso”, libro che pone particolare attenzione al mondo femminile la cui uscita è prevista per settembre, con la presentazione ufficiale.

“È davvero importante far conoscere – dichiara l’autrice Anna Silvia Angelini – alle ragazze e ai ragazzi che il cammino verso la libertà e il rispetto di se stessi e degli altri è stato ed è un cammino lungo, impegnativo e non scontato. Ci tengo a sottolineare che il libro è impreziosito dalla prefazione di Vittoriana Abate, giornalista professionista di cronaca nera e inviata di “Porta a Porta”, e dalla postfazione di Monica Brandiferri, Consigliera di Parità della provincia di Teramo”.

“Quando Anna Silvia Angelini – afferma Monica Brandiferri – mi ha proposto di scrivere la postfazione del suo nuovo libro, ho subito accettato con grande entusiasmo. “Legate da un sottile filo rosso” tratta vicende e situazioni che come Consigliera di Parità della Provincia di Teramo sovente mi vengono sottoposte. Sono tante, infatti, le donne che si rivolgono al mio ufficio per segnalare e denunciare condotte discriminatorie o violente, ma anche semplicemente per parlare o per chiedere un consiglio. Purtroppo alcune non denunceranno mai violenze o discriminazioni, altre lo faranno tardi solo dopo aver tentato di salvare un matrimonio compromesso, altre ancora lo faranno solo come estrema ratio perché sappiamo tutti quanto sia difficile per le donne essere economicamente indipendenti. Nostro compito è di far sì che le donne non abbiano più timori o paure nel denunciare e che possano riprendersi la loro vita. In questo senso il libro di Anna Silvia Angelini può svolgere un ruolo fondamentale anche nel favorire un repentino cambio di mentalità capace di dare alle donne una doverosa centralità nel contesto sociale, politico, culturale, artistico e nell’ambito di ogni aspetto della vita quotidiana”.