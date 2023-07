PESCARA – Anche le “Sentinelle di quartiere” partecipano al progetto “Truffe…No grazie!” promosso dall’Assessorato alle Politiche sociali e alla Sicurezza Urbana del Comune di Pescara, finanziato dal Ministero dell’Interno e realizzato dall’Associazione “Domenico Allegrino” Odv e dalle Acli provinciali. Da domani pomeriggio, un gruppo di ‘sentinelle’, già impegnato in Progetti utili alla collettività (Puc) per l’amministrazione comunale, provvederà a distribuire materiale informativo sulla campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli over 65 in varie zone della città.

“Le ‘Sentinelle di quartiere’ saranno dotate di tesserini con il logo del progetto per essere facilmente riconoscibili – spiega Antonella Allegrino, presidente dell’associazione – Avranno con sé i volantini che promuovono i servizi partiti di recente, il Numero Verde e gli sportelli di ascolto, e opuscoli con consigli antitruffa. Il materiale verrà distribuito nelle parrocchie, negli studi medici, nei supermercati e in altre strutture idonee a recepire l’iniziativa. Potranno anche dare informazioni ai cittadini sulle attività e fornire sostegno agli over 65 che manifesteranno difficoltà o bisogni. L’intervento delle ‘sentinelle’ rientra nell’azione ‘Quartiere solidale’ che proseguirà con incontri nei centri di aggregazione per la longevità attiva, nei teatri e in assemblee all’interno di condomìni”.

L’attività di diffusione del materiale informativo sulla campagna di prevenzione e contrasto alle truffe agli over 65 continuerà nelle prossime settimane toccando i diversi quartieri della città.

Restano operativi dal lunedì al giovedì (orario 9.30-12) il numero verde 800 962237 e gli sportelli di ascolto nei quattro centri di aggregazione per la longevità attiva: il lunedì in via Di Sotto 8/12, il martedì in via Stradonetto 73, il mercoledì in via Nazionale Adriatica Nord 486 e il giovedì in via Cesano 5 (Centro Britti).

“Diverse persone si sono recate allo sportello di ascolto nella prima settimana di attività, nonostante le temperature elevate – sottolinea Antonella Allegrino – Alcune hanno richiesto consigli, mentre altre hanno raccontato di truffe subite personalmente o dai familiari. Il nostro operatore ha distribuito materiale informativo, dato suggerimenti, raccolto annotazioni e consigliato, in alcuni casi, di rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli utenti hanno espresso un giudizio positivo sulla campagna di prevenzione e informazione poiché è un’iniziativa che dimostra una particolare attenzione verso gli over 65. Sono persone che spesso vivono in condizioni di solitudine e isolamento sociale e, pertanto, diventano facili prede dei truffatori”.