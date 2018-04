Le ragazze del Pescara a Frosinone per tornare a vincere

PESCARA – Sconfessati, ancora una volta, quegli astrologi di sventura che nelle scorse settimane avevano almanaccato tra quadrati, sestili e lune in opposizione, giungendo alla ferma conclusione di un ritiro anticipato e coatto dal campionato delle ragazze biancazzurre. Previsione sbagliata!

La squadra di Segundo scenderà in campo a Frosinone con il medesimo organico che ha colto il pari con lo Statte, nell’ultima partita giocata dalle pescaresi, prima della doppia sosta imposta dal calendario. Come a Taranto così a Frosinone Bertè, Taty, Tampa, Vecchione, Plevano, De Massis, Vianale e Antonaci giocheranno con tutta la determinazione possibile per far bene, lottando strenuamente sino all’ultimo secondo di gara. Di fronte si troveranno il Bellator, squadra con il medesimo organico di quella incontrata e battuta per 9-2 all’andata ma ben diversa nello spirito e nella capacità di fronteggiare le proprie avversarie. In casa Pescara ci si attende una gara equilibrata e molto combattuta ma non si nasconde l’ambizione di cogliere una vittoria, utilissima a rafforzare il morale, soprattutto nelle ragazze più giovani, della squadra di Segundo.

Si gioca domenica alle ore 17.00, presso il Palazzo dello Sport di Frosinone.

Ad arbitrare la gara saranno i signori Francesco Miranda e Giovanni Vitolo Ferraioli di Castellammare di Stabia, coadiuvati dal cronometrista Diego Loris Mitri di Albano Laziale.