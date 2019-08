Le foto del concerto di Bungaro al Porto Turistico di Pescara

Il concerto ha chiuso la rassegna Pescara Jazz. La tappa inizialmente era stata prevista per il 10 luglio. Le immagini del live

PESCARA – Tra i ricordi di questo Pescara Jazz 2019 inseriamo il concerto di Bungaro che il 16 agosto ha chiuso la stessa. L’evento musicale è andato in scena al Porto Turistico Marina di Pescara e ha visto l’artista accompagnato da Antonio De Luise, (contrabbasso); Marco Pacassoni (vibrafono, percussioni e batteria); Antonio Fresa (pianoforte). Grazie agli scatti della fotografa Giada Di Blasio andiamo a scoprire più da vicino la terz’ultima tappa del tour estivo.

Quali sono stati i brani eseguiti? In apertura il brano “7 anni” quindi è stata la volta di “Deserto”, “Agisce”, “Apri le braccia”, “Mare immenso” e ancora “Il prato”, “Passione”, “Se rinasco”, “Io non ho paura”, “Occhi belli”. Non poteva mancare “Guardastelle”, brano eseguito al Festival di Sanremo 2004 contenuto nel suo quinto album “L’Attesa” e che lo fece trionfare al Premio Volare miglior musica e il Premio Lunezia al “Valore letterario dei testi nelle canzoni italiane”. Hanno fatto parte del live anche “Imparare ad amarsi”, “Donna riccia”, “Aspetto che torni”. In conclusione sono stati eseguiti anche “Perfetti sconosciuti”, “Le previsioni” e “L’Ombelico”.