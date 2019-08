Al via la preparazione del Teramo Basket 1960, ecco il nuovo staff tecnico

TERAMO – Al via ufficialmente questa mattina, presso la palestra San Gabriele gestita dal Basketball Teramo, la fase di preparazione del Teramo Basket 1960. I ragazzi di coach Manuel Cilio hanno svolto i primi test fisici e soprattutto hanno cominciato a conoscersi per creare fin da subito la giusta amalgama e la giusta chimica di gruppo, elementi fondamentali per affrontare un campionato che si preannuncia arduo e molto impegnativo.

Allo stesso tempo il sodalizio biancorosso ha definitivo il nuovo staff tecnico per la stagione 2019/2020: come assistant coach è stato confermato Luca D’Angelo, così come è stato confermato anche lo storico massaggiatore Enrico Di Marcello.

Il volto nuovo invece (oltre ovviamente a coach Cilio) è il giovane preparatore atletico (classe 91) Lorenzo Caporuscio, lo scorso anno nel settore giovanile dell’Unibasket Amatori Pescara, con tante esperienze anche nei settori giovanili calcistici (Pescara Calcio).

“Per me è una grandissima occasione a livello professionale – ha dichiarato Caporuscio – Oltre a questo c’è tanto orgoglio di poter allenare la squadra della mia città e ho avuto ottime impressioni per quanto riguarda la società e soprattutto coach Cilio, con il quale si è creato un buon feeling. Farò il massimo per dare il mio contributo alla squadra che dovrà cimentarsi in un girone di ferro“.

Il Teramo Basket 1960 infine ci tiene a ringraziare calorosamente il Prof. Claudio Mazzaufo e tutto il suo staff (Marco Di Marco, Tommaso Marcone) per l’eccellente lavoro svolto con la nostra società, augurandogli di cuore tutto il meglio per la carriera professionale (anno olimpico in primis) e per le sue prossime esperienze sportive. Grazie Prof!