Le dune e le stelle, escursione alla Riserva Borsacchio il 23 agosto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Le Guide del Borsacchio non si fermano e continuano a promuovere e difendere la Riserva “in stallo” del Comune di Roseto Degli Abruzzi. Come sostiene il presidente Borgatti: “Il nostro scopo è far innamorare quante più persone possibili di questo piccolo tesoro cittadino per tutelarlo e difenderlo. Il 23 Agosto 2019 lanciamo quindi un altro grande evento nella splendida area protetta dimenticata. Una escursione costiera al chiaro di luna e sotto le stelle, con esperti di fauna marina per osservare le meraviglie notturne e osservare le dune in una luce diversa. Grazie alla collaborazione con WWF e MICA l’evento sarà Plastic Free ed ai partecipanti saranno offerti assaggi di prodotti locali biologici e di qualità. Al termine della breve escursione astrofili faranno ammirare le stelle sopra la riserva, regalando quel tocco di magia ad una escursione unica. Ringraziamo la Regione Abruzzo e la Provincia di Teramo che hanno patrocinato l’evento e tutta la fitta rete di associazioni locali e nazionali che collabora da anni per difendere la Riserva Borsacchio”.

PROGRAMMA LE DUNE E LE STELLE

21.00 – Raduno al Lido Bora Bora Roseto

21.15 – Partenza Escursione

21.20 – Tappa alla Spiaggia del Camping Gilda

21.30 – Degustazione in Pineta

22.30 – Osservazione astronomica

Organizzato da Guide della Riserva Borsacchio WWF Teramo Istituto Abruzzese per le Aree Protette – IAAP MICA mercato inclusivo contadini artigiani con il patrocinio di Regione Abruzzo Provincia Di Teramo.

In collaborazione con Legambiente Onlus Italia Nostra Centro Studi Cetacei FIAB Roseto Roseto Degli Abruzzi Chai Khana Roseto Giacche Verdi Roseto degli Abruzzi ANGiV Naturamo @positivamente @guardieambientali Residence Felicioni Naturamo Erbamata ASD Guide del Cerrano Roseto Cammina Ciclo Escursionismo Abruzzo Pro Loco Roseto degli Abruzzi