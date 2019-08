Federico Fornara nuovo innesto per il Pescara Basket

“Sono molto emozionato per il progetto tecnico che mi è stato prospettato. Sono sicuro che la squadra andrà bene, anche grazie al nostro allenatore“

PESCARA – Nuovo importante innesto per la squadra del presidente Luca Di Censo, che si lega alla guardia-ala classe 1997 Federico Fornara. L’atleta proviene da Domodossola, dove, l’anno scorso, nella seconda parte di stagione, ha disputato la serie B. Con la stessa società, l’anno prima aveva vinto il campionato di C Gold proprio assieme a coach Enrico Fabbri. L’allenatore ritrova così un giocatore motivatissimo che arriva a Pescara per fare il definitivo salto di qualità e portare in alto la squadra biancazzurra.

Fornara ha già un’ottima esperienza nonostante la sua giovane età, grazie ai suoi trascorsi a Nerviano, Lierna e, come detto, Domodossola. Giocatore forte sia in attacco che in difesa, grazie alla sua fisicità può attaccare con regolarità il ferro ma non si tira indietro quando c’è da segnare canestri pesanti dall’arco.

Queste le prime parole di Federico Fornara: “sono contentissimo di avere la possibilità di far parte di questa squadra e di questa società. Sono molto emozionato per il progetto tecnico che mi è stato prospettato. Sono sicuro che la squadra andrà bene, anche grazie al nostro allenatore, che è uno dei migliori allenatori della categoria”.

Coach Fabbri, che lo conosce benissimo, lo presenta così: “Federico è un giocatore che ha l’atteggiamento mentale giusto e può dare moltissimo sia a livello difensivo che offensivo, segnando canestri importanti nei momenti decisivi. Giocatore completo, quest’anno è chiamato a dimostrare di avere la maturità e la forza mentale e fisica per fare un campionato di altissimo livello. Da lui mi aspetto davvero tantissimo e lui, che mi conosce, sa come sono quando ho grosse aspettative su un giocatore. Federico può e deve dimostrare di essere pronto per fare il salto di qualità”.