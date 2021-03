4° Trofeo Bistrot 69 a Casalbordino Lido: il programma

CASALBORDINO LIDO – Sulla scia del grande successo riscosso nelle precedenti edizioni, anche quest’anno il Trofeo Bistrot 69 costituisce una straordinaria occasione per la ripartenza del settore mountain bike sotto l’egida Uisp Settore di Attività Ciclismo Abruzzo e Molise.

L’appuntamento per i praticanti del ciclismo off-road è per domani, domenica 7 marzo, a Casalbordino Lido per la quarta edizione valevole come prima prova del circuito Criterium Mtb Marathon Uisp a livello nazionale e de “I Sentieri d’Abruzzo” con l’assegnazione del titolo regionale d’inverno.

Tanto lavoro da parte degli organizzatori della Polisportiva Casalbike-Team Iachini Cycling che si sono sporcati le mani nell’allestire una manifestazione di così rilevante importanza (preminente interesse nazionale da parte del Coni) per tutti coloro che parteciperanno non solo dall’Abruzzo ma anche dalle altre regioni d’Italia per un totale di circa 150 iscritti.

È stato predisposto un efficace servizio d’ordine per ogni minima necessità, a fronte delle normative anti Covid-19 che tutti gli atleti e gli addetti ai lavori sono tenuti a rispettare e non è prevista la presenza del pubblico.

PROGRAMMA

Con il ritrovo alle 8:00 in Via Bachelet e la partenza alle 10:00, la gara propone un giro ampio di 13,7 chilometri da ripetere tre volte con 228 metri di dislivello a giro tutto nel territorio comunale di Casalbordino: un tracciato vallonato e sterrato all’80% con gli strappi di Volpi (300 metri), Acquachiara (350 metri) e Scoiattolo (300 metri) ma anche le discese di Rivo Maris (600 metri) e del sottobosco di Padre Pio (1300 metri) sono tutte da affrontare d’un fiato.

Le premiazioni interessano i primi 3 assoluti, i primi 5 di ogni categoria, le tre migliori societa a punteggio e le prime 3 a partecipazione.

Tutte le info sull’anti Covid e le autocertificazioni sono disponibili sulla pagina Facebook del comitato organizzatore https://www.facebook.com/Casalbike