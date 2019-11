Lavori lungo la galleria “San Giovanni” tra Pescara e Montesilvano

Da mercoledì 20 novembre chiusura in direzione Ancona con uscita obbligatoria allo svincolo Pescara Colli. Si tratta di lavori notturni di manutenzione dell’impianto di illuminazione

PESCARA – A partire da mercoledì 20 novembre, Anas (Gruppo FS Italiane) eseguirà gli interventi di manutenzione dell’impianto di illuminazione all’interno della galleria “San Giovanni”, sulla strada statale 714 “Tangenziale di Pescara”, nei Comuni di Pescara e Montesilvano.

Al fine di contenere i disagi al traffico i lavori si svolgeranno esclusivamente in orario notturno dalle 22:00 alle 6:00. Il traffico in direzione Ancona sarà deviato sulla viabilità comunale con uscita obbligatoria allo svincolo di Pescara Colli (km 5,200) e rientro allo svincolo di Pescara Nord/Montesilvano Sud (2,600).

