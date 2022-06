Laurea in Lingue alla d’Annunzio di Pescara per Giacomo Giuliano

PESCARA – Volere è potere. Una massima che ha sempre illuminato il percorso della sua esistenza. Giacomo Giuliano è un ragazzo speciale, buono, generoso, altruista e, soprattutto, molto volenteroso. Nonostante la vita non sia stata particolarmente prodiga con lui, con la forza della volontà, è riuscito ad ottenere un altro risultato insperato quanto prestigioso.

Nei giorni scorsi, non a caso, si è brillantemente laureato in Lingue e Letterature straniere all’Università d’Annunzio di Pescara con una tesi dal titolo: “Aspetti storici e territoriali delle lingue in Francia”, seguita, in qualità di relatore, dal prof. Fabrizio Ferrari.

Per lui si tratta di un altro successo scolastico molto importante. In precedenza il ragazzo aveva conseguito, con tanti sacrifici, il diploma all’IIS ” E. Alessandrini” grazie anche ad un lavoro sinergico dei suoi insegnanti curriculari e di due docenti, in particolare, Loredana Tortorella e Vincenzo Luciani che l’hanno accompagnato anche nel percorso accademico. Dopo la magistrale Giacomo, ora punta alla specialistica. Le congratulazioni non sono di prammatica ma sentite con un Ad maiora che, certamente, conquisterà. Complimenti dottore.