L’Atoms’ Chieti si prepara a scendere in campo, domenica la Coppa Italia

CHIETI – L’attesa è finita. Dopo il lungo periodo di preparazione indoor e le gare amichevoli di marzo, finalmente sul diamante Santa Filomena di Chieti torna il softball che conta. Domenica 8 aprile debutto stagionale per le ragazze dell’Atoms’ Chieti, impegnate nel primo turno di Coppa Italia: un triangolare che vede le teatine opposte a Macerata (gara 1, ore 10:00) e Caligirls Acilia (gara 3, ore 16:00), prossime avversarie anche nel campionato di A2.

Per la squadra del presidente Luigi Salvatore, il primo vero test stagionale dopo i mesi di preparazione invernale, che consentirà di misurare il livello tecnico e atletico del gruppo, che come ogni anno si rinnova “dal basso”, inserendo nuove atlete provenienti dai settori giovanili regionali.

Da questo primo concentramento, solo due squadre su tre proseguiranno il cammino in coppa: domenica 15 aprile ad attenderle al secondo turno, Livorno e Caserta, queste ultime escluse dalle fasi eliminatorie.

Alla coppa nazionale partecipano altre dodici formazioni suddivise in quattro gironi da tre squadre: Torino, Rescaldina, La Loggia (girone A), Legnano, Settimo e New Bollate (girone B); Padova, Dynos e Castionese (girone C); Crocetta, Rovigo e Liburnia (girone D). La final four di Coppa Italia si giocherà sabato 21 aprile.