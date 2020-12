L’Aquila,nella compagine sociale di ASM altri 4 Comuni: ecco quali

ASM si occuperà sia di servizi di igiene urbana sia di recupero rifiuti anche a San Pio delle Camere, Capitignano, Montereale e Campotosto

L’AQUILA – Sono entrati nella compagine sociale di ASM S.p.A. L’Aquila oltre al Comune di San Pio delle Camere, Capitignano, Montereale e Campotosto.

Tale inserimento consentirà ad ASM S.p.A. L’Aquila di ampliare notevolmente il suo campo di azione in questo settore sia in termini di gestione dei servizi di igiene urbana che di trattamento, recupero e stoccaggio dei rifiuti urbani.

L’esperienza nel settore, la valorizzazione delle risorse umane e la sensibilità alle tematiche ambientali fanno di ASM S.p.A. L’Aquila un’azienda affidabile e altamente professionale, in grado di fornire un servizio sempre rispondente alle esigenze della popolazione e del territorio.

Il comune di San Pio delle Camere è ormai operativo nella raccolta differenziata di prossimità da circa 1 anno con importanti risultati, mentre Capitignano ha iniziato da alcune settimane e Montereale partirà dalla prossima settimana

Inoltre, si ampliano e continuano le attività Covid 19 per ASM S.p.A. L’Aquila garantendo il servizio di recupero domiciliare dei rifiuti provenienti dalle utenze dove risiedono persone positive, non solo nei comuni della compagine sociale ma anche a: Torninparte, Scoppito, Barete, Villa Sant’Angelo, Fossa, Navelli, Fontecchio, Sant EusanioForconese, Barisciano, Prata D’Ansidonia, Stiffe, San Demetrio, S. Benedetto in Perillis, Poggio Picenze, Ocre.