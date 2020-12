Teramo, visita del Presidente Marsilio: ecco quando

Ha preso il via la campagna di screening sulla popolazione di Teramo; domani, 18 dicembre, il Presidente Marsilio sarà al Parco della Scienza

TERAMO – Ha preso il via quest’oggi, giovedì 17 dicembre, la campagna di screening sulla popolazione della città di Teramo, condotta in sinergia tra le istituzioni del territorio: Regione Abruzzo, Comune di Teramo, ASL, Protezione Civile; la finalità è di individuare in particolare gli asintomatici per contenere, monitorare e contrastare la pandemia da Coronavirus.

Il Sindaco di Teramo Gianguido D’Alberto, nell’ambito della campagna di screening di massa, ospiterà domani Venerdì 18 Dicembre alle 17.15 al Parco della Scienza, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio.