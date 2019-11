L’Aquila, la Giornata internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza

Le iniziative della Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita” per riaffermare i diritti dell’infanzia: il programma

L’AQUILA – Il 20 novembre 1989 il mondo, attraverso la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha promesso ai bambini che avrebbe fatto di tutto per consentire loro di crescere e di esprimersi liberamente.

La Scuola dell’Infanzia Paritaria “Regina Margherita”, servizio dell’ASP n. 2 Provincia dell’Aquila e gestito dalla Horizon Service Società Cooperativa Sociale di Sulmona, ha organizzato alcune iniziative per riaffermare che il diritto all’infanzia è un valore assoluto.

Il 20 novembre, presso la Cappella del Corpo di Cristo e il Sagrato della SS. Annunziata di Sulmona, dalle ore 17:00, ci sarà “Il gioco che spiazza”, un’iniziativa che prevede l’allestimento di una serie di giochi creativi in legno. Si tratta di giochi che sorprendono per la loro semplicità, ma che diffondono la cultura dell’aggregazione e del gioco autentico, in contrapposizione con i moderni giochi industriali o elettronici, che spingono all’isolamento. Potranno giocare gratuitamente persone di tutte le età, dai più grandi ai più piccini.

Il 21 novembre, presso il Reparto di Pediatria dell’Ospedale “SS. Annunziata” di Sulmona, dalle ore 16:00, ci sarà un’attività di animazione con la donazione di libri a tutti i bambini ricoverati.

Le iniziative sono state organizzate in collaborazione con la Cooperativa Sociale Fantacadabra di Sulmona e la Libreria Giunti al Punto presso il Centro Acquisti Nuovo Borgo di Sulmona.