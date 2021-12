L’Aquila, le iniziative natalizie 2021 per bambini in città

Primo appuntamento l’11 dicembre presso la Scuola Teatro Drama con un laboratorio a tema natalizio dal titolo “Per fare Natale”

L’AQUILA – “La Scuola di Teatro DRAMA, La Stella degli Elfi-Libreria itinerante ed Eurekakids saranno impegnati in alcune iniziative natalizie rivolte ai bambini della nostra città.

Si comincia sabato 11 dicembre con un laboratorio a tema natalizio dal titolo “Per fare Natale” che si svolgerà presso la sede della Scuola di Teatro DRAMA in via Matteo da Leonessa, 14 (loc. Torretta): alle 16:30 sarà il turno dei bambini più piccoli di 2-3 anni, accompagnati da un genitore munito di Green Pass; alle 17:30 un primo gruppo di bambini dai 4 anni in su e alle 18:45 un secondo gruppo. Si inizierà con una lettura animata a tema natalizio, un laboratorio creativo il cui prodotto finale potrà essere portato a casa e infine una drammatizzazione teatrale di cui saranno protagonisti i bambini stessi. I costi sono di 5 euro per i bimbi di 2-3 anni e di 10 euro per quelli dai 4 anni in su.

Lo stesso laboratorio verrà riproposto domenica 19 dicembre alle ore 10:00 presso il Palazzetto dei Nobili nell’ambito della manifestazione “Aspettando il Natale” promossa da I Bandierai dei Quattro Quarti. Questa iniziativa è rivolta a bambini dai 2 anni in su al costo di 5 euro (2-3 anni) e 10 euro dai 4 anni.

Per entrambi gli eventi è necessaria la prenotazione al 3282748125.

Infine, venerdì 24 dicembre sarà possibile incontrare Babbo Natale dalle 10 alle 13 presso Eurekakids in via Roio, 9 (Centro Storico): si potrà ritirare la letterina spedita nella cassetta della posta e ricevere tanti omaggi.”