Aperto in Via Vicentini un nuovo negozio dedicato agli amici animali, punto vendita della catena Maxi Zoo Italia

L’AQUILA – Maxi Zoo Italia, parte del gruppo Fressnapf, la più grande catena retail europea specializzata in alimenti e accessori per animali, ha inaugura oggi a L’Aquila un nuovo pet store di 700 mq dedicato alla cura e al benessere degli amici animali.

“Maxi Zoo vuole essere il punto di riferimento per gli amanti e i padroni di pet ed è proprio in quest’ottica che si inserisce questa nuova apertura” dichiara Luca Rotunno, National Purchasing & Marketing Director di Maxi Zoo Italia “Con questo nuovo punto vendita, la nostra esperienza e i nostri servizi diventano sempre più accessibili a tutti coloro che hanno a cuore il benessere e la felicità dei loro amici animali”.

Ad accogliere i visitatori lo staff Maxi Zoo: 6 persone competenti e formate per rispondere ad ogni domanda o dubbio e supportare chi ama prendersi cura del proprio pet o si prepara ad accogliere un nuovo cucciolo con consigli su comportamento, salute, benessere e alimentazione.

Nel nuovo punto vendita i consumatori possono trovare un vasto assortimento di oltre 7.000 articoli, di cui 4.500 prodotti a marchio esclusivo, adatti a tutte le esigenze di alimentazione, cura e gioco degli animali domestici e per tutte le fasce di prezzo.

A completare l’offerta numerosi servizi come la bilancia per cani per tenere monitorato il peso del proprio amico a 4 zampe in modo facile e veloce o l’incisione di medagliette.

Inoltre, è presente una Donation box in cui lasciare alimenti di prima necessità che saranno devoluti alle Onlus locali che si occupano di animali in difficoltà.

Anche nello store dell’Aquila, infine, è possibile iscriversi al programma fedeltà Payback.

Il nuovo negozio Maxi Zoo si trova in Via Vicentini 1, L’Aquila. Sarà aperto tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 9.00 alle 20.00; la domenica dalle 09.30 alle 19.30.