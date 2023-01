L’Aquila, Conapo su scuola e sede operativa Vigili del Fuoco

L’AQUILA – “Bene il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco che ha chiarito che la Scuola nazionale dei Vigili del fuoco a L’Aquila è una delle priorità del Ministero dell’Interno. Strutture, unitamente alla sede del Comando provinciale da realizzare all’interno della ex caserma ‘Rossi’, strategiche per questo territorio”.

E’ il commento di Elio D’Annibale, aquilano e componente della segreteria nazionale del Conapo, il primo sindacato dei Vigili del fuoco, che da anni sollecita la ricostruzione della sede centrale del Comando provinciale, sostenendo da sempre l’area della ex caserma ‘Rossi’ quale soluzione migliore per tale opera pubblica, in seguito al tavolo di lavoro promosso dal Sindaco di L’Aquila Pierluigi Biondi e a cui hanno partecipato anche il prefetto Cinzia Torraco, l’ingegnere Giovanni Nanni, Direttore centrale per le Risorse logistiche e strumentali dei Vigili del fuoco, i rappresentanti del Provveditorato alle opere pubbliche, dell’Agenzia del Demanio e alcuni assessori e tecnici del Comune.

L’incontro era finalizzato a superare alcuni ostacoli procedurali che riguardano, tra l’altro, proprio la nuova sede del Comando, che “per il Conapo e i Vigili del fuoco aquilani – aggiunge Ermanno Pitone, segretario provinciale dell’Aquila dello stesso sindacato – rappresenta la priorità al pari della Scuola nazionale”.

“Dopo l’individuazione della ex caserma ‘Rossi’ – terminano D’Annibale e Pitone – auspichiamo che l’iter possa proseguire speditamente e senza intoppi. Ringraziamo chi si è adoperato per dare finalmente seguito alla nostra istanza, che come sindacato Conapo sollecitiamo ormai da circa dieci anni, nella consapevolezza che rappresenta certamente la soluzione migliore per la città e per gli stessi Vigili del fuoco, da troppo tempo costretti a lavorare in condizioni indegne”.