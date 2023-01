Neve a Bolognano, il Sindaco: “Situazione sotto controllo”

BOLOGNANO – “Situazione sotto controllo nel territorio di Bolognano, con strade percorribili, scuole e servizi aperti, nonostante la precipitazione nevosa durante la notte sia stata significativa”. Lo comunica il sindaco, Guido Di Bartolomeo, che precisa come “solo nella frazione di Musellaro si sia riscontrata qualche criticità per un accumulo più massiccio di neve, di circa 20 centimetri, ma fronteggiate prontamente nelle prime ore del mattino grazie ad un efficace piano neve predisposto da Provincia e Comune. Efficiente è stato il lavoro della sezione locale della Protezione Civile Modavi che, a Bolognano, ha spazzato i cumuli di neve davanti l’ufficio postale, la farmacia e lungo le vie interne del paese, favorendo il transito pedonale e il normale svolgimento delle attività. Sono in stretto contatto con i dirigenti della PC, con le autorità preposte della Prefettura e con le Forze dell’Ordine nel seguire le condizioni metereologiche ed attivare, in caso di emergenza, tutti gli interventi necessari”, conclude il Sindaco.

