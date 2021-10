L’Aquila, 300 libri in dono ai piccoli del Reparto Pediatria del San Salvatore

A donarli l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, sempre attento a promuovere la lettura come strumento di crescita

L’AQUILA – La Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” dona al Reparto Pediatria del Presidio Ospedaliero Regionale “San Salvatore” dell’Aquila trecento libri illustrati destinati ai bambini di età compresa da 0 a 6 anni, divisi per fascia di età.

Promuovere la lettura come strumento di crescita, sensibilizzando i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce nella fascia di età 0-6 anni, è l’obiettivo che l’Istituto Cinematografico ha inteso realizzare con il progetto Read and Grow! sostenuto dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura e avviato nello scorso mese di marzo. La convinzione che la promozione del libro e della lettura debba essere estesa e garantita anche in contesti non canonici e la necessità di interagire con le realtà istituzionali e non, presenti nel territorio, sono il presupposto che ha ispirato la collaborazione con il Reparto Pediatria del nosocomio cittadino; l’intento è di offrire al bambino ricoverato o di passaggio, momenti di svago e di benessere attraverso il libro e la lettura.