L’Aquila, 120 libri in dono ai piccoli dell’Asilo Nido “Parco del Vera”

A donarli l’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica”, sempre attento a promuovere la lettura come strumento di crescita

L’AQUILA – Oggi è stato siglato l’atto con cui la Biblioteca “Giovanni Tantillo” dell’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” dona all’Asilo nido “Parco del Vera” di Tempera centoventi libri illustrati adatti alla lettura ad alta voce e destinati ai bambini di età compresa tra 0 e 3 anni.

Proseguono le attività del progetto Read and Grow!, ideato dall’Istituto Cinematografico e sostenuto dal Cepell, Centro per il Libro e la Lettura. Avviato nel mese di marzo scorso, ha l’obiettivo di promuovere la lettura come strumento di crescita, sensibilizzando anche i genitori sull’importanza della lettura ad alta voce nella fascia di età 0-3 anni.

Leggere ad alta voce ai bambini fin da piccoli permette loro di arricchire il vocabolario, stimolare l’immaginazione e rafforzare la capacità di concentrazione ed è questo che educatori dell’Asilo nido “Parco del Vera” fanno ogni giorno. Partner del progetto Read and Grow!, la struttura cittadina ha partecipato al corso di formazione a marzo ed ha realizzato le letture per i suoi piccoli allievi nel mese di giugno.

La convinzione che sia fondamentale interagire con le realtà presenti nel territorio ha permesso di attivare la collaborazione con l’Asilo nido “Parco del Vera” per offrire ai bambini momenti di sviluppo e crescita, ma anche di svago e divertimento, attraverso il libro e la lettura.