La manifestazione di interesse dovrà essere caricata sulla piattaforma telematica del Comune entro e non oltre le ore 12 dell’8 marzo

LANCIANO – Il Comune di Lanciano intende espletare una indagine di mercato per individuare gli operatori economici da invitare, eventualmente e successivamente, alla procedura negoziata per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio per la gestione e la valorizzazione del Polo Museale S. Spirito per il periodo di tre anni, dal 01.09.2021 al 31.08.2023.

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato all’avviso, pubblicato sul sito ufficiale del Comune, dovrà, a pena l’esclusione dalla partecipazione, essere caricata sulla piattaforma telematica del Comune di Lanciano, previa registrazione, accessibile tramite l’indirizzo Internet: https://cuclanciano.acquistitelematici.it entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 8 marzo 2021.

L’operatore economico interessato all’indagine di mercato potrà accedere alla documentazione registrandosi alla piattaforma telematica DigitalPa all’indirizzo che segue: https://cuclanciano.acquistitelematici.it secondo le modalità indicate alla sezione “Manuali-Guida alla registrazione preliminare”.