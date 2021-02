Fine settimana all’insegna del tempo variabile. Le temperatura minime e massime nelle quattro province dal 5 al 7 febbraio 2021

REGIONE – Nei prossimi giorni il tempo peggiorerà gradualmente determinando un fine settimana prevalentemente dal tempo variabile. Il tutto accompagnato da un rialzo termico. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 5, 6 e 7 febbraio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Venerdì 5 febbraio

Alta pressione con generali condizioni di stabilità ma tempo non sempre soleggiato. Transitano infatti nubi medio-alte temporaneamente compatte a offuscare i cieli, mentre lungo le coste e sui settori subappenninici limitrofi insisteranno foschie, nebbie e nubi marittime anche piuttosto diffuse. Temperature in aumento in quota, valori più contenuti e freschi lungo le coste, laddove insisteranno le nebbie. Mare poco mosso, a tratti mosso al largo.

Sabato 6 febbraio



Alta pressione ancora protagonista seppur con nubi basse miste a dense foschie o banchi di nebbia sulle aree costiere e sub-appenniniche nelle ore più fredde del giorno. Temperature ancora molto miti rispetto al periodo, specie in quota e sulle pianure interne, contenute lungo le coste. Mare fino a mosso.

Domenica 7 febbraio

Infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando una giornata irregolarmente nuvolosa con solo parziali schiarite pomeridiane. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull’Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell’intorno di 2500 metri. Mare molto mosso.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (5, 6 , 7 febbraio 2021)

PESCARA

LUN – min 10° max 13°

MAR – min 10° max 11°

MER – min 10° max 17°

CHIETI

LUN – min 7° max 16°

MAR – min 8° max 12°

MER – min 7° max 18°

TERAMO

LUN – min 8° max 10°

MAR – min 7° max 9°

MER – min 7° max 15°

L’AQUILA

LUN – min 6° max 17°

MAR – min 6° max 17°

MER – min 9° max 12°

