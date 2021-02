Lanciano, parcheggi gratis in centro per gli innamorati: ecco quando

Il 13 febbraio i parcheggi del centro città saranno gratis per aderire alle iniziative dei commercianti e del “Carnevale di Liborio”

LANCIANO – L’Assessore alla Mobilità Patrizia Bomba comunica che per la giornata di sabato 13 febbraio, in occasione della festa di San Valentino patrono degli innamorati del 14 febbraio e in collaborazione con l’Anxam, sarà disposta la gratuità dei parcheggi a pagamento del centro città per aderire alle iniziative dei commercianti e del “Carnevale di Liborio”.

“Abbiamo accolto volentieri l’invito dei commercianti e dell’agenzia Scribo in vista dell’attesa festa di San Valentino. I commercianti del centro allestiranno le proprie vetrine con dei cuori oltre che con degli oggetti cari a Liborio, in onore del personaggio ormai celebre del nostro illustre concittadino Remo Rapino, per invitare gli innamorati di ogni età a venire in centro per acquistare un piccolo pensiero da fare con il cuore, appunto. Per questo abbiamo da subito mostrato entusiasmo e vicinanza ai proponenti disponendo, grazie alla collaborazione di Anxam, la gratuità della sosta per l’intera giornata di sabato 13 febbraio”, dichiara l’Assessora alla Mobilità Patrizia Bomba.