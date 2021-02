Covid, Chieti: i dati dello screening dell’8 febbraio

A Chieti, nella giornata dell’8 febbraio, i nuovi positivi sono stati in tutto 26, mentre le quarantene 60, 7 i guariti

CHIETI – Il Dipartimento Prevenzione della Asl di Lanciano-Vasto-Chieti informa sui casi covid relativi alla sola città di Chieti registrati in città nella giornata di ieri, lunedì 8 febbraio, attraverso la rilevazione di tamponi molecolari.

I nuovi positivi sono stati in tutto 26, mentre le quarantene 60, 7 i guariti.

“I nuovi positivi e le situazioni di quarantena ci spingono a invitare la cittadinanza a rispondere numerosa come è accaduto in questo fine settimana allo screening che verrà replicato anche nel prossimo fine settimana e a tutelarsi. Una raccomandazione che rivolgo soprattutto ai giovani, perché evitino di esporsi al contagio in attesa dell’auspicato miglioramento della situazione, che si avrà quando il vaccino comincerà a produrre i suoi effetti – ribadisce il sindaco Diego Ferrara – Una premura doverosa per noi stessi, verso i nostri cari, specie quelli più vulnerabili e verso le persone che incrociamo ogni giorno. Contenere i dati serve a esporre meno le persone più vulnerabili e a evitare una terza ondata della pandemia”.

Come viene indicato nella circolare del ministero della Salute n. 32850 del 12 ottobre 2020 il periodo di quarantena è di 14 giorni, ma potrà essere abbreviato qualora il 10º giorno il contatto si sottoponga al tampone nasale e faringeo per la ricerca del virus, con metodica molecolare o antigienica. In tal caso il rientro in comunità potrà avvenire all’esito negativo dell’esame; dunque la durata della quarantena può avere tempistiche differenti, in quanto è subordinata all’effettuazione o meno del tampone al termine della stessa.

L’Amministrazione raccomanda la massima attenzione e il rispetto delle regole principali per evitare il contagio, a partire dal corretto utilizzo della mascherina che non deve mai mancare, oltre all’igiene delle mani e al distanziamento richiesto dai protocolli.