Lanciano, minaccia la compagna: arrestato 45enne

Dopo aver distrutto alcuni mobili, aveva cominciato a terrorizzare la donna, che però é riuscita a chiamare il 112

LANCIANO – Nelle prime ore di oggi, lunedì 4 gennaio, una donna di Lanciano si é rivolta ai Carabinieri perché il suo compagno di 45 anni, in preda all’ira, dopo aver distrutto alcuni mobili della loro abitazione, aveva cominciato a terrorizzare lei e i suoi. Per timore che si potesse consumare una tragedia, la donna ha chiamato il 112 e i Carabinieri sono immediatamente intervenuti sul posto.

L’uomo, alla vista degli uomini in divisa, ha reagito con urla, minacce e provocazioni. A quel punto, sono scattate le manette e il 45enne è stato condotto negli uffici della caserma, dove è stato ricostruito l’accaduto.

É risultato che l’uomo era già noto alle Forze dell’ordine per reati specifici, in relazione ai quali gli era stato comminato il divieto di avvicinamento alla ex moglie.

Informata la procura della Repubblica presso il tribunale di Lanciano, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari.