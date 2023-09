Lanciano, attiva la centrale Operativa al Segretariato sociale del Comune

Rivolta a tutti i residenti e domiciliati dei comuni dell’ADS 11 Frentano permette l’estensione dell’orario dei segretariati

LANCIANO – E’ attivo presso lo sportello di Segretariato Sociale del comune di Lanciano, via dei Frentani 27, la Centrale Operativa finanziata dall’Avviso 1/2021 Prins – Pon Inclusione, a favore di tutti i residenti e domiciliati dei comuni dell’ADS 11 Frentano. Il servizio permette l’estensione orario dei segretariati sociali comunali anche nelle ore di chiusura solitamente previste, nonché una reperibilità notturna e h24 nei giorni festivi con un numero verde dedicato.

Di conseguenza, la Centrale operativa osserverà i seguenti orari:

– in modalità a sportello in via dei Frentani 27- Lanciano: lunedì, mercoledì- venerdì dalle 13.30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7.30 alle 19.30;

– in reperibilità telefonica notturna dal lunedì alla domenica ( dalle ore 19,30 alle ore 7,30 del giorno successivo) e festiva h24 al NUMERO VERDE previsto per tale servizio [800680811], al numero di cellulare dedicato [3888327931], nonché all’indirizzo mail servizioprinslanciano@gmail.com.

Il prolungamento del servizio di segretariato sociale mediante il progetto PRINS e la reperibilità che estende la copertura del servizio a 24 ore al giorno, permette ai servizi sociali comunali di fornire una risposta tempestiva, rapida e puntuale per l’intero arco temporale della giornata, in qualsiasi giorno anche festivo, alle emergenze sociali legate ad interventi di pronto intervento sociale, progetto d’aiuto per periodi brevi (massimo 7 giorni); con risposta urgente al bisogno di accoglienza in attesa dell’accesso ai servizi, attivazione di attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno, prima valutazione bisogno, documentazione dell’intervento e segnalazione ai servizi sociali e territoriali; negli orari di apertura a sportello per i servizi meno urgenti quali presa in carico, orientamento, fermo posta, residenza fittizia, creazione Spid, PEC, informazione, gestione domande.