Corso in agricoltura sostenibile di qualità ad Avezzano: come iscriversi

Scade il 20 settembre il termine di iscrizione alla prova, che sarà un quiz a risposta multipla, e si terrà il 28 settembre da remoto

AVEZZANO – Giovedì 28 settembre si terranno le prove di ammissione per il Corso di Laurea Professionalizzante in Intensificazione Sostenibile delle Produzioni Ortofrutticole di Qualità.

Si ricorda che è necessaria la preiscrizione, con scadenza 20 settembre 2023.

La prova si svolgerà alle ore 11 su Piattaforma Google Meet, da remoto, e consisterà in quiz a risposta multipla.

Ma c’è sicuramente spazio per partecipare al percorso di studi professionalizzante, attivato anche ad Avezzano, che spalanca le porte alla formazione dell’imprenditore e dello specialista in agricoltura sostenibile di qualità. Pur essendo a numero chiuso, infatti, sono 40 i posti a disposizione per un corso accademico che mette insieme la passione per la natura e la sostenibilità, alla conoscenza delle tecnologie più evolute applicate all’agricoltura. Un’opportunità di ingresso immediato nel mondo del lavoro, vista la richiesta di figure con questo profilo, e la possibilità di contribuire a migliorare la produzione ortofrutticola di qualità in modo sostenibile.

La scadenza delle iscrizioni alla prova è fissata al 20 settembre.

Per ulteriori dettagli e informazioni sul programma del corso, visita il link:

https://bit.ly/46akAmT