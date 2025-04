L’Abruzzo e il suo ruolo nel panorama vitivinicolo italiano

REGIONE – L’Abruzzo si conferma tra le regioni italiane più importanti nel settore vitivinicolo, come evidenziato nel rapporto Censis-Confcooperative presentato al Vinitaly di Verona. Antonio Marascia, presidente di Confcooperative Abruzzo, ha sottolineato che l’Abruzzo è al quinto posto nella produzione vitivinicola in Italia, con oltre 3 milioni di ettolitri, e Chieti è quarta a livello provinciale per la produzione di vini DOP. La presenza di molte cantine cooperative rappresenta oltre 30 mila membri e un fatturato di circa 700 milioni di euro, rendendo la cooperazione fondamentale per il settore vitivinicolo regionale.

I dazi USA e il calo dei consumi sono stati temi discussi durante la fiera. Marascia auspica una risposta europea alle misure di Trump e ha sottolineato l’importanza di diversificare e aprirsi a nuovi mercati. Ha anche evidenziato il ruolo dell’innovazione tecnologica nel rilanciare i consumi, distinguendo tra il consumo di vino e l’abuso di alcool.