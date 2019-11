Martinsicuro, si parla di benessere del paziente psichiatrico

La Sala Consiliare del Comune ospita il convegno “La Virtualità Sana del Territorio: prospettive di cura e promozione del benessere”

MARTINSICURO (TE) – Si svolgerà nella mattinata di sabato 23 novembre dalle ore 8:30, presso la Sala Consiliare del Comune di Martinsicuro, il convegno dal titolo “La Virtualità Sana del Territorio: prospettive di cura e promozione del benessere” promosso e organizzato dal Comune di Martinsicuro, assessorato alle politiche sociali, dall’Associazione “Via del Sole” e dalla Asl di Teramo con il patrocinio dell’Ordine degli Psicologici della Regione Abruzzo.

L’appuntamento, che sarà moderato dalla Dott.ssa M. Cristina Ricci, Psicologa e Psicoterapeuta della Coop. Sociale “Solidarietà e Vita” di Pineto, vedrà alternarsi numerosi e qualificati interventi di esperti del settore da tutto il Paese e affronterà un tema diventato ormai centrale nella cura delle malattie psichiatriche, ovvero quello del benessere del paziente.

“Siamo lieti di poter ospitare a Martinsicuro questo importantissimo incontro che affronterà un tema diventato centrale nella cura delle malattie psichiatriche, ovvero il benessere e la cura del paziente” dichiarano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, e l’Assessore alle Politiche Sociali, Marcello Monti. “Purtroppo questo è il male del millennio e oggi è di fondamentale importanza preparare le famiglie che hanno un malato psichiatrico in casa e aiutarle a creare per lui e per loro stesse un ambiente “favorevole”, consono alle necessità del malato, ma soprattutto consapevole, così da fargli avere una vita più tranquilla e serena e, al contempo, garantirla anche ai suoi cari. Per questo motivo abbiamo concesso all’Associazione “Via del Sole” dei locali per tenere dei “gruppi di terapia multifamiliare” che sono attivi, molto seguiti ed aperti alla cittadinanza”.

“Attraverso le esperienze dirette che verranno illustrate dai relatori si cercherà di spiegare come approcciarsi direttamente verso certi temi, cambiando la prospettiva nell’affrontarli” sottolinea l’Assessore al ramo, Marcello Monti. “Il nostro Comune, in questi anni, ha lavorato in maniera sinergica e mirata verso questi temi, consapevole di quale sia il carico sociale, umano e lavorativo che grava sulle famiglie che hanno in casa una persona affetta da certe patologie, anche per questo motivo abbiamo deciso, anche grazie a incontri come questi, di dare una risposta concreta e positiva su come vanno affrontate certe situazioni. Ringraziamo quanti hanno aderito e parteciperanno a questo appuntamento, una mattinata intensa di studio, confronto e dibattito che vuole essere anche un segnale di speranza e vicinanza alle persone malate e alle loro famiglie, per far loro capire che non sono sole nella quotidiana sfida che affrontano”.