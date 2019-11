Atessa, Stagione teatrale 2019/2020: il programma

Al via con Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini la Stagione 2019/2020 del Teatro Comunale di Atessa

ATESSA (CH) – La Stagione di Prosa 2019/2020 del Teatro Comunale Antonio di Iorio di Atessa, frutto della collaborazione tra Amministrazione Comunale di Atessa e ACS Abruzzo e Molise Circuito Spettacolo partirà venerdì 22 novembre alle ore 21 con un’Anteprima Nazionale: in scena Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini con Simona Cavallari per la regia di Guglielmo Ferro.

Manila lavora come prostituta, per mantenere sé stessa e il suo bambino, partorito da pochi mesi. In una stanza, spoglia ed essenziale, riceve uno dei suoi tanti clienti, studente di Economia, venticiquenne di buona famiglia. La volgarità della ragazza, provata da una vita fatta di umiliazioni e privazioni, cerca in ogni modo possibile, di sottomettere, se non altro verbalmente, il giovane cliente. Dall’altra parte, ci sono i modi gentili di lui, pacato al punto che alla fine, sembra quasi “provare” sentimenti sinceri nei confronti di Manila…

Un testo forte, profondo, coinvolgente, che testimonia l’amore dell’Autrice per il teatro, ma anche l’attenzione particolare nei confronti dell’universo femminile, che l’Autrice scandaglia in tutta la sua complessità, rivelandone il lato più profondo, più oscuro. Ne emerge una figura femminile in cui ogni piccola conquista, che in fondo è solo “una mera consolazione”, è ottenuta a caro prezzo: Manila, messa in scena da una superlativa Simona Cavallari, convinta di essere libera, ma in realtà è costretta a svendere il proprio corpo per poter sopravvivere.

“In scena sei spettacoli che affrontano tematiche profonde, quasi tutte legate al tema del rapporto di coppia ” spiega Benedetto Zenone, Direttore artistico Prosa di ACS “con un taglio a volte più drammatico, a volte scanzonato, sempre però in cerca di una riflessione. Sulla scena interpreti brillanti impegnati in testi importanti come Dialogo di una prostituta con un suo cliente di Dacia Maraini che coniuga la sapiente penna dell’autrice con la splendida interpretazione di Simona Cavallari, regalandoci emozioni indimenticabili, o la storia commovente e autobiografica di un grande amore reso ancor più grande dalla malattia e narrato in Pesce d’Aprile, interpretato da Cesare Bocci e Tiziana Foschi, e poi tante altre storie raccontate con maestria e ironia da attori capaci, e sempre tenendo ben alta l’asticella della qualità.”

“La cultura è un elemento importante per la nostra Amministrazione” dichiara Giulia Orsini, Assessore alla Cultura del Comune di Atessa “per questo siamo lieti di offrire anche quest’anno un’ottima Stagione teatrale non solo ai cittadini della nostra città ma anche a quelli dei paesi vicini, in questo bellissimo Teatro Antonio Di Iorio”.

Ricordiamo che il Teatro programma anche la XII Rassegna di Teatro Comico Dialettale a cura dell’Associazione Culturale Drago D’Oro che prevede 7 appuntamenti e avrà inizio venerdì 17 gennaio alle con lo spettacolo Laudata Pasticceria Sambucotto della Compagnia Teatro Comico degli Abruzzi (Agnone -Isernia) vincitrice della XI ed. del concorso “Drago d’Oro”.

Programmazione

venerdì 22 novembre – ANTEPRIMA NAZIONALE – DIALOGO DI UNA PROSTITUTA CON UN SUO CLIENTE

di Dacia Maraini – con Simona Cavallari – regia Guglielmo Ferro. Il racconto di Manila, prostituta per mantenere se stessa e il suo bambino di pochi mesi, che riceve uno dei suoi tanti clienti, studente di Economia, venticinquenne di buona famiglia. Un testo forte, profondo, coinvolgente interpretato da una superba Cavallari.

venerdì 13 dicembre – PESCE D’APRILE – con Cesare Bocci e Tiziana Foschi – regia Cesare Bocci

Tratto dall’omonimo romanzo autobiografico scritto da Daniela Spada e Cesare Bocci edito da Sperling & Kupfer che in meno di un anno ha venduto più di diecimila copie, un’esperienza di vita reale, toccante, intima e straordinaria di un uomo e di una donna che non si danno per vinti quando all’improvviso il destino sconvolge la loro vita

venerdì 14 febbraio – NESSUNO CONOSCE NESSUNO – Liberamente tratto da Perfetti Sconosciuti con Tommaso Trozzi, Eliana De Marinis, Rocco Poeta, Massimo Paolucci, Tommaso Bernabeo, regia Massimo Paolucci. Ognuno di noi ha tre vite: una pubblica, una privata ed una segreta. Un tempo quella segreta era ben protetta nell’archivio della nostra memoria, oggi nelle nostre sim. Cosa succederebbe se quella minuscola schedina si mettesse a parlare?

venerdì 28 febbraio – THE PRUDES – di Anthony Nielson – regia Gianluigi Fogacci – con Gianluigi Fogacci, Carlotta Proietti. Chi sono i Prude? Questa strana coppia si presenta sul palcoscenico di un teatro pieno di spettatori per inscenare o vivere, non ci è dato sapere, il loro dramma di coppia, come una seduta terapeutica collettiva. Inizia allora un gioco al massacro, dove emergono vecchie ruggini, cose non dette e colpi di scena che fanno via via dubitare di chi siano veramente queste persone.

venerdì 20 marzo – CABARET CONCERTO – con David Riondino, Flavio Oreglio. Musica e parole. Un binomio semplice ma dalle potenzialità infinite. Flavio Oreglio e David Rondino realizzano un “incontro a due col libero pensiero” utilizzando i linguaggi della canzone d’autore, della poesia e del monologo. Un vero concerto che sposa il teatro di parola, un incontro per sorridere pensando.

domenica 5 aprile – E PENSARE CHE C’ERA GIORGIO GABER – di e con Andrea Scanzi. Tutto nasce da un’idea di Andrea Scanzi, gaberiano doc, giornalista e scrittore aretino che si è laureato con una tesi su Gaber, De André e i cantautori di quella generazione. Scanzi conosceva Gaber, che di lui amava dire: “Ma perché questo ventenne sa tutto di me?”. Lo spettacolo si incentra sul Giorgio Gaber teatrale, quello che ha il coraggio di uscire dalla tv e che entra con Sandro Luporini nella storia.

Biglietteria

Abbonamento Prosa + dialettale €85,00

Biglietto Singolo Spettacolo Prosa intero € 20 / ridotto € 18 (under 18 e over 65)

Vendita biglietti 2 ore prima di ogni spettacolo presso il botteghino del Teatro Comunale di Atessa