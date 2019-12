La storia di Nicholas Della Piana, “lu sartòre abruzzese”

Prima di mettersi in proprio lavorò, nel settore della sartoria, con le più importanti aziende del Massachusetts. Era nato a Nocciano nel 1887

NOCCIANO (PE) – Nicholas (Nicola Sabatino Berardino) Della Piana nacque a Nocciano (PE) in vaia San Rocco, il 13 febbraio del 1887, da Camillo (quarantaseienne “calzolaio” nato a Nocciano e figlio di Berardino “sarto” e Pasqua Rosa Cipolletta) e da Lucia Di Marco (quarantatreenne “tessitrice” nata a Pianella e figlia di Salvatore “vetturale” e Caterina Pierdomenico).

I suoi genitori si erano sposati a Nocciano il 9 novembre del 1861 e l’atto in comune fu registrato dinanzi all’assessore Lorenzo Corbellini. Il primo dei fratelli di Nicola fu chiamato Donato e nacque il 7 agosto 1862. A Nocciano Nicola apprese il mestiere di sarto. A diciassette anni decise di tentare il “sogno americano”. Sbarcò ad “Ellis Island”, nel 1904, dopo aver attraversato l’oceano sul piroscafo “Palatia”. Stabilì la sua residenza a Malden , contea di Middlesex, nello stato del Massachusetts. Non gli fu difficile trovare lavoro vista la sua bravura come sarto su misura.

Fu assunto prima dalla “Filene’s Sons and Co.” (catena americana di grandi magazzini fondata nel 1881 a Boston in Massachusetts); poi dalla “Jordan Marsh & Company” (gigantesca catena americana di grandi magazzini che aveva sede a Boston , nel Massachusetts); e infine alla “Leopold Morse” (casa fondata da Leopold Morse un emigrante tedesco divenuto poi rappresentante degli Stati Uniti in Massachusetts). Successivamente decise di mettersi in proprio fondando la “Della Piana Tailoring” a Malden. La sua sartoria ebbe un notevole successo richiamando la migliore società della città. Era per tutti “ lu sartòre abruzzese”. Nel 1911 sposò l’italo-americana Josephine Diodati che gli diede: Lucy (morì nel 2003); Angelina (morì a cento anni nel 2016); Guido (sposò l’italo-americana Margaret M. DiSario che gli diede tre figli Diana Cataldo, Nicholas e Dennis) ; Gloria (sposò il grande avvocato George Indelicato) e Josephine. Nicholas ebbe ruoli di prestigio nel “Order Sons of Italy”, S”. Lorenzo Nocciano Society” e “Italian American Citizens ‘Club”.

Nella foto la “Jordan Marsh” dove lavoro per anni Nicholas Della Piana.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”