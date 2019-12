20^ Laboratorio di Clownterapia di WillClown Pescara: ecco quando

Sabato 14 e domenica 15 dicembre 2019 un primo passo per una formazione avanzata e più approfondita che WillClown propone successivamente ai partecipanti

PESCARA – Ventesima edizione del Laboratorio intensivo “CON-TATTO” di WillClown, propedeutico al percorso formativo come Clown Dottori. Il Laboratorio è un momento intenso di formazione e di approfondimento su sé stessi, dedicato alla riscoperta del proprio io bambino, della propria parte clown e buffa, che spesso viene nascosta in fondo al cuore.

A che serve? A offrire uno strumento base per chiunque fosse interessato a svolgere attività di volontariato o a utilizzare la terapia del sorriso come elemento di sollievo e sdrammatizzazione nel proprio ambito sociale di intervento, ma anche nella vita di tutti i giorni.

In che consiste? Si articola in un primo momento teorico sulla figura del clown in corsia, seguito da esercizi di fiducia, di espressione corporea e da elementi base di clownerie, con tecniche sull’approccio al paziente in chiave artistica ed elementi base di clown care.

A chi è rivolto? A tutti coloro che hanno voglia di riscoprirsi, mettersi in gioco e avvicinarsi alla realtà dei clown di corsia, senza necessariamente operare in quel campo. Un percorso comunque molto utile per una crescita personale, per un cammino di riscoperta di sé stessi e avvicinarsi a un approccio diverso alla vita: smitizzare l’ ansia e la sofferenza con un sorriso, con l’allegria.

E dopo? I due giorni del 14 e 15 dicembre costituiscono, inoltre, il primo passo per una formazione avanzata e più approfondita che WillClown propone successivamente ai partecipanti. Una formazione di 180 ore per svolgere servizio di volontariato come Clown Dottori – in maniera seria e preparata – presso gli ambiti di intervento dell’associazione, cioè reparti ospedalieri, centri per anziani, istituti per disabili, case famiglia, luoghi di sofferenza.

Dove? Il laboratorio si svolgerà dalle …. alle …. entrambe i giorni, presso il Pala Britti di via Rio Sparto, Pescara. Verrà richiesto un contributo di partecipazione; è necessario essere maggiorenni.

WillClown Pescara: associazione di volontariato onlus attiva dal 2006. Ha al suo attivo circa 80 Clown Dottori che prestano attività in maniera volontaria e gratuita. Ha invitato e ospitato per due volte a Pescara Patch Adams, l’inventore della clown terapia. Con il suo taxi-clown accompagna i bambini in ospedale e nei luoghi di cura.

Il docente: Francesco Calsolaro, in arte Francis (Formatore Nazionale Willclown), attore-mimo da anni impegnato nella clown care, fondatore di WillClown in diverse città d’Italia, presta la sua attività sociale di volontariato dal 1988. Ha realizzato progetti internazionali in India, Nepal, Bangladesh, Polonia, Romania, Cambogia, Laos, nei paesi dell’Est, in Albania, Marocco ecc. Ha lavorato all’ Arena di Verona con Franco Zeffirelli nella “Carmen”, con Pier Luigi Pizzi nei “Pagliacci”, con Carla Fracci nel “Macbeth”. È stato formatore per il Comune di Roma, l’Unitalsi, il Policlinico Gemelli.

Contatti: info@prontosorriso.org 3920360534