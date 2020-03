La scuola al tempo del coronavirus, una rubrica in webradio: ecco dove

L’AQUILA – Gli stati d’animo, le esperienze, i suggerimenti di studio e approfondimento, le riflessioni sul periodo che la scuola e i suoi attori stanno vivendo: ad affrontare questi argomenti è la rubrica ‘La scuola al tempo del coronavirus…’ su Radio Scuola L’Aquila (Rsl), la web radio dell’istituto ‘Amedeo D’Aosta’ dell’Aquila, nata su iniziativa del professore Giandomenico Petrollini. Rsl (https://radioscuolalaquila.altervista.org) è attiva dallo scorso 12 dicembre ed è gemellata con Radio L’Aquila 1. Lo riferisce ANSA in una nota.

“La didattica a distanza – spiega Petrollini in un messaggio – è in questo momento di emergenza utile e indispensabile, ma non potrà mai sostituire la didattica in aula, perché il contatto diretto tra il docente e l’alunno è insostituibile: insegnare non vuol dire soltanto trasmettere informazioni e nozioni, ma anche insegnare a ragionare, ad argomentare, pensare attraverso determinati dati conoscitivi. Vi voglio bene e mi mancate tutti: mi mancano i vostri sorrisi, la vostra ironia, il vostro entusiasmo”.